به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در یک مرور بر تازه‌ترین اخبار رادیو و تلویزیون با آنچه بیشتر روبه رو می‌شویم برنامه‌هایی است که به مناسبت ماه محرم تهیه شده و پخش آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است. البته برخی از اخبار نیز موضوعات عمومی‌تری از رسانه ملی را پوشش می‌دهند که با هم آنها را مرور می‌کنیمو

- دانشگاه علوم پزشکی پیشتاز با حضور رییس این دانشگاه افشین حراجی، علی اصغر پورمحمدی رییس شبکه سه سیما، محمدرضا تخشید مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه و همچنین تنی چند از اساتید و دانشجویان از عوامل سریال "وضعیت سفید" تقدیر و قدردانی کرد. حمید نعمت‌اله، محمدرضا شفیعی، هادی مقدم دوست و بازیگران سریال با اجرای سید جواد هاشمی حاضران این مراسم بودند.

- "آیینه در کربلا" با اجرا و کارشناسی امامی و با حضور محی‌الدین محمدیان و محمدحسین ساکت امشب 5 آذر ساعت 23:15 به صورت زنده به روی آنتن شبکه چهارم سیما می‌رود.

"کشته اشک‌ها" نیز با پخش از این شبکه به تهیه‌کنندگی مهدی پوربلاسی به بازخوانی مقتل امام حسین(ع) در قالب مستند بازسازی بر اساس کتاب معروف ابن طاووس می‌پردازد.

- پخش دو برنامه "نغمه‌های عاشورایی" و "مشاعره آئینی" از فردا در شبکه آموزش سیما آغاز می‌شود.

- مجموعه تلویزیونی "سرگشته" به کارگردانی محمدحسین حقیقی و تهیه‌کنندگی سید افضل میرلوحی همزمان با آغاز ماه محرم از امشب شنبه پنجم آذر در 10 قسمت ساعت 20:45 از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

- رادیو گفتگو در برنامه "اتاق اندیشه" به تهیه‌کنندگی و سردبیری احمد طبعی در ادامه بررسی موضوعات مختلف علمی و فلسفی، در این قسمت به واکاوی فلسفه ابن سینا می‌پردازد. این برنامه امروز شنبه پنجم آذر ساعت 23:30 روی موج اف ام ردیف 5/103 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.

- "تحلیل واقعه عاشورا" کاری از گروه معارف اسلامی شبکه دو سیما است که به تهیه‌کنندگی حسین فراست برای پخش در ایام سوگواری سالار شهیدان تهیه و تولید شده است. این مجموعه برنامه که حجت الاسلام رسول جعفریان محقق و نویسنده متن آن است در 15 قسمت 20 دقیقه از امروز شنبه 5 آذر ساعت 2:25 بامداد به روی آنتن می‌رود.

- "تکیه بر شبیه" به تهیه‌کنندگی طیبه محمدعلی در چهار بخش گفتگو، تعزیه در ادبیات فارسی، گزارش و مصاحبه تلفنی و معرفی یک شخصیت تعزیه به مدت 13 شب از رادیو نمایش پخش خواهد شد. فردا شب 6 آذر بهروز غریب پور میهمان تلفنی و در شب‌های آتی اردشیر صالح پور و قطب الدین صادقی میهمانان این برنامه خواهند بود. "تکیه بر شبیه"، یکشنبه 6 آذر از ساعت 22:30 به مدت یک ساعت، هر شب از رادیو نمایش پخش خواهد شد.

- رادیو گفتگو در برنامه "کتاب بیداری" که هر هفته به معرفی کتاب در حوزه‌های مختلف اختصاص دارد، در این قسمت کتاب "مشرق بیداری" را با حضور نویسنده این کتاب مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. "کتاب هفته" را عذرا جوزدانی به تهیه‌کنندگی سارا سلامی سردبیری می‌کند. این برنامه روز جمعه یازدهم آذر ساعت 17:30 روی آنتن می‌رود.

- "پنجره" کاری از گروه سیاسی شبکه دو سیما به تهیه کنندگی وحید نهضت در قالب دو قسمت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی (ره) را گرامی می‌دارد. این برنامه با اجرای سعید کریمی و کتایون گرامی پنجم و ششم آذر ساعت 18 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

- برنامه 27 قسمتی "صدی الطف" یا (روایت نی) به مناسبت ماه محرم الحرام از شبکه جهانی الکوثر به صورت زنده پخش می‌شود.