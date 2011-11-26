10 درصد زنان مبتلا به ایدز در کرمان شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گرکانی نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی 729 نفر مبتلا به ویروس HIV در استان کرمان اظهار داشت: 90 درصد این افراد مرد و مابقی زن هستند.

وی ادامه داد: بر طبق فرمولهای تخمین زده شده در سال 2009 میلادی 80 هزار نفر مبتلا به ایدز در ایران وجود دارد که با اقدامات انجام شده تاکنون 23 هزار و 125 نفر آنها شناسایی شده است.

این مسئول بیان داشت: تعداد زیادی از این مبتلایان هنوز شناسایی نشده و این جای نگرانی دارد.

گرکانی نژاد با بیان اینکه در جهان 91.5 درصد مبتلایان به HIV مربوط به مردان است بیان داشت: همچنین 51 درصد مبتلایان در دنیا زنان هستند در حالی که در کشور ما تنها 8.5 درصد مبتلایان به این ویروس خانم ها هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به آمار 10 درصدی زنان مبتلا به HIV در استان کرمان گفت: احتمال دارد آمار بالایی از زنان مبتلا به این ویروس در کشور ما شناسایی نشده باشند.

