مباحث زیادی برای گفتن دارم ولی کرمانشاه نیازمند آرامش است

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رضایی گزینه معرفی شده برای شهرداری کرمانشاه، در نامه ای به شورای اسلامی کرمانشاه، آورده است: برادران بزرگوار همانطور که مستحضرید فرآیند ورود اینجانب به موضوع انتخاب شهردار جدید بواسطه مسائل پیش آمده بین شهردار محترم قبلی و استاندار محترم کرمانشاه بود و اساسا طرح موضوع ورود من جهت برون رفت از بن بستی بوده که در آن شرایط برای شهرداری پیش آمده بود و شخصا نه تنها علاقه ای برای ورود به آن نداشتم، بلکه حتی در جلسه ای در خدمت استاندار محترم تقاضا کردم مشروط به اینکه نام اینجانب از لیست سه نفره تهیه شده در آن زمان خارج شود، هفته ای دو روز به صورت رایگان به کرمانشاه آمده و به شهردار منتخب کمک خواهم کرد که مورد موافقت ایشان قرار نگرفت .

رضایی می افزاید: نهایتا اینجانب به جای طرح شروط شخصی تنها درخواستم این بود که همه مسائل مرتبط با تایید صلاحیت اینجانب قبل از انتخاب انجام شود، در غیر اینصورت حق طرح نام مرا به عنوان نامزد شهرداری نداشته باشند و درخواست کردم استانداری و سایر مجاری ذیربط اگر موضوعی دارند که صدور حکم را دچار مشکل می کند، قبل از روز انتخاب اعلام نماید و شورا در صورت وجود کوچکترین شبهه ای در رابطه با تایید صلاحیت، موضوع انتخاب من را منتفی نماید. وسواس بیش از حد من بر روی این موضوع به این دلیل بود که نمی خواستم پس از سه سال دوری از کرمانشاه با حاشیه وارد شهرم شوم، به طوری که باعث شد شما طرح این موضوعات را بهانه های من برای طفره از پذیرش مسئولیت شهرداری بنامید.

وی در این نامه آورده است: انتخاب اینجانب به عنوان شهردار کرمانشاه انجام شد و مفهوم آن بر اساس توافق صورت گرفته این بود که مشکلی وجود ندارد، اما همه دیدید که چه گذشت. مباحث زیادی برای گفتن دارم اما کرمانشاه هم اکنون نیازمند آرامش است و طرح این موضوعات مشکلی از مشکلات بیشمار شهرم کم نمی کند.



در ادامه این نامه می خوانیم: به عنوان یک شهروند تقاضا دارم شورای محترم اسلامی شهر از اصرار بر مصوبه خود و ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف منصرف و با حفظ انسجام و وحدت خود نسبت به تعیین تکلیف شهر با همان اختیار محدود و در حد وسع خود اقدام نمایند، زیرا همانطور که عرض کردم کرمانشاه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارد.

رضایی در پایان نامه خود، آورده است: بسیار متاسفم که فرصتی را برای خدمتگزاری به ایشان را از دست داده ام و هرچند خود از صدمه دیدگان جدی این فرآیند کند، ناهماهنگ و طولانی تعیین تکلیف وضعیت شهرداری هستم، اما به سهم خود از وقفه پیش آمده در ارائه خدمات به شهر و شهروندان که علیرغم تلاشهای شبانه روزی پرسنل شهرداری به صورت طبیعی در این دوران به وجود می آید از مردم شریف کرمانشاه عذرخواهی می کنم و از اینکه فرصت خوبی را جهت خدمتگزاری به مردم شریف کرمانشاه و کسب تجربه ای دیگر در کنار همکاران صدیق و شریف و قدیمی خودم در شهرداری را از دست داده ام متاسفم.