دو هزار متولی موقوفات کشور مفاصا حساب خود را دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر صباغی در همایش متولیان موقوفات شهرهای بابل، آمل، محمودآباد، بلده، لاریجان و بندپی در آستانه مبارکه امامزاده قاسم بابل افزود: عواید حاصل از موقوفات باید طبق نیات واقفان خیراندیش هزینه شود و برای موقوفاتی که فاقد نیت هستند باید گواهی مصرف صادر شود.

وی افزود: متولیان موقوفات مسئولیت خطیری به عهده دارند و برای هزینه های انجام شده نیات واقفان خیراندیش حسابرسی ها و اسناد و مدارک باید شفاف باشد و حوزه های حسابرسی ادارات تحقیق آمادگی کامل برای صدور مفاصاحساب را دارند.

مدیر کل تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه ادامه داد: در سال گذشته بیش از دو هزار متولی مفاصا حساب خود را دریافت کردند و شعبات حقوقی اداره تحقیق نیروهای متخصصی هستند که به متولیان می توانند مشاوره دهند و در مراجع قضایی کمک کار متولیان باشند.

صباغی اضافه کرد: 52 هزار مفاصا حساب در سال گذشته برای موقوفات کشور صادر شده و در واقع برای 76 درصد موقوفات و 100 درصد بقاع متبرکه کشور مفاصا حساب صادر شده است و صدور مفاصا حساب در سال جاری سرعت بیشتری خواهد گرفت.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به وجود 12 هزار و 598 موقوفه متصرفی و 948 موقوفه غیرمتصرفی در استان افزود: مازندران رتبه سوم کشور را از نظر دارا بودن موقوفات داراست.