به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با مشارکت شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی ، رؤسای مراکز اسلامی و فعالان رسانه ای برگزار می شود.

در این همایش که تعدادی از اندیشمندان مسلمان اعم از سنی و شیعه و غیر مسلمان شرکت خواهند کرد، پیرامون واقعه کربلا و تاثیر آن در طول تاریخ امت اسلامی بویژه پاسداشت عدالت طلبی و آزادیخواهی که پیام واقعه نهضت کربلا است سخنرانی خواهند داشت.

تأسی و قیام عاشورا و نهضت قیام ابا عبدلالله حسین همیشه و در طول تاریخ تا امروز منشاء بیداری و ظلم ستیزی ملتهای مسلمان و آزادیخواه بوده که امروز نیز در ادامه مکتب عاشورا انقلاب ها و حرکتهای آزادیخواهانه مسلمان در کشورهای منطقه خاورمیانه را شاهد باشیم.

همایش "امام حسین (ع)، عاشورا و بیداری اسلامی 18 آذر ماه ددر لندن برگزار می شود.