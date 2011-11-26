  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

همایش "امام حسین (ع)؛ عاشورا و بیداری اسلامی" در لندن برگزار می‌شود

همایش "امام حسین (ع)؛ عاشورا و بیداری اسلامی" در لندن برگزار می‌شود

همایش "امام حسین (ع)؛ عاشورا و بیداری اسلامی" از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر لندن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با مشارکت شخصیتهای فرهنگی و اجتماعی ، رؤسای مراکز اسلامی و فعالان رسانه ای برگزار می شود.

در این همایش که تعدادی از اندیشمندان  مسلمان اعم از سنی و شیعه و غیر مسلمان شرکت خواهند کرد، پیرامون واقعه کربلا و تاثیر آن در طول تاریخ امت اسلامی بویژه پاسداشت عدالت طلبی و آزادیخواهی که پیام واقعه نهضت کربلا است سخنرانی خواهند داشت.
 
تأسی و قیام عاشورا و نهضت قیام ابا عبدلالله حسین همیشه و در طول تاریخ تا امروز منشاء بیداری و ظلم ستیزی ملتهای مسلمان و آزادیخواه بوده که امروز نیز در ادامه مکتب عاشورا انقلاب ها و حرکتهای آزادیخواهانه مسلمان در کشورهای منطقه خاورمیانه را شاهد باشیم.
 
همایش "امام حسین (ع)، عاشورا و بیداری اسلامی 18 آذر ماه ددر لندن برگزار می شود.
کد مطلب 1469773

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها