ضرورت کناره گیری آل خلیفه از قدرت/قیام مردم بحرین ارتباطی به خارج ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "آیت الله عیسی قاسم" گفت: گزارش کمیته حقیقت یاب درباره نقض حقوق بشر در واقع اعترافی از سوی مقامات بحرین است.

وی افزود: این گزارش همچنین نشان داد که قیام کاملا ملی و مردمی است و ارتباطی با خارج ندارد. در هر کشوری که مردم سالاری دارای جایگاه ویژه ای است در صورتی که این همه اقدامات ناقض حقوق بشر صورت گیرد نظام خود کنار می رود.

قاسم بیان کرد: اینکه رژیم اعلام کرده است که توصیه های کمیته حقیقت یاب را بررسی می کند بی مورد است، زیرا سرنوشتی مشابه وعده های دیگر رژیم پیدا می کند.

وی بیان کرد: رژیم حق ندارد در طرح شورای همکاری خلیج فارس برای بحران یمن و تلاشها برای تغییر نظام در سوریه مشارکت کند، زیرا خود خواسته های مردمی را با آتش و گلوله پاسخ می دهد.

شایان ذکر است که رژیم آل خلیفه همچنان به سرکوب قیام مردمی ادامه می دهد به طوری که نیروهای رژیم به مراسم تشییع شهید عبدالنبی العاقل در روستای عالی به شدت حمله کردند.