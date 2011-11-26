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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

از سوی وزارت حج عربستان؛

اجرای مقدمات عمره 2012 آغاز شد

اجرای مقدمات عمره 2012 آغاز شد

وزارت حج عربستان مقدمات برگزاری فصل عمره سال 2012 را پیش از آنکه زائران حج 2011 مکه و مدینه را ترک کنند، آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، نخستین گام وزارت حج عربستان برای استقبال از فصل عمره را ارزیابی اجرایی خدمات عمره ای دانست که از سوی شرکتهای مختلف به زائران ارائه می شود.

عدنان حریری مدیر دپارتمان امور عمره در وزارت حج عربستان نیز اظهار داشت که بررسی فعالیتهای شرکتهایی خدمات حج اراه می کنند از امروز شنبه 5 آذر ماه در جده و مکه آغاز می شود.

این اقدام از سوی وزارت حج هم راستا با درخواست وزیر کشور برای بررسی تسهیلات ارائه شده عمره پیش از صدور ویزا برای زائران انجام می شود و قرار است با هرگونه تخلفی از سوی شرکتهای خدماتی عمره برخورد شود.

فصل عمره از اواسط ماه ژانویه آغاز می شود، در طول فصل گذشته زائران بسیاری در مراسم عمره شرکت کردند که گفته می شود براساس آمار تعداد آنها 50 درصد بیشتر از سال 2010 بوده است. کارشناسان اعتقاد دارند زائران سال 2012 نیز کمتر از فصل قبل نیستند.
 

کد مطلب 1469777

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