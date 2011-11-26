برگزاری رزمایش مقابله با بحران در مرکز بهره برداری خطوط لوله بوکان

به گزارش خبرگزاری مهر، این رزمایش که با مشارکت و همکاری سازمانهای آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس، نیروهای انتظامی و مقامات سیاسی- امنیتی استان آذربایجان غربی همراه بود، آموزش عملی و...تئوری اطفای حریق و مقابله با آتش سوزی به اجرا درآمد.

بنابراین گزارش، رزمایش مرکز بهره برداری خطوط لوله گازبوکان، طبق سناریوی از پیش تعیین شده برگزار و کارکنان پس از شنیدن آژیرخطر با سرعت و دقت عمل به نجات مجروحان و آسیب دیدگان فرضی شتافتند و اقدامات لازم را برای نجات جان حادثه دیدگان انجام دادند.

در این رزمایش، کارکنان فرصت یافتند با نحوه آموزش کپسولهای خاموش کننده، نحوه مقابله با بحران، نجات و حمل بیماران فرضی را تمرین کرده و تجهیزات ارتباطی، وسایل نقلیه امدادی را نیز تست و مورد آزمایش قراردهند.

گفتنی است، هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص، ارتقای قابلیت بقا و حفظ کشوردر شرایط بحران، افزایش آستانه مقاومت ملی در مقابل تهدیدات، آسیب شناسی به موقع و جلوگیری از هر گونه پیامدهای احتمالی از جمله اهداف دیگرطرحهای پدافند غیرعامل است.