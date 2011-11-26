به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی طرح های بهسازی و تکمیل میادین پروازی فرودگاه همدان امروز شنبه با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، پیریایی استاندار همدان و محسن اسماعیلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور و دیگر مسئولان شرکت فرودگاههای کشور آغاز شد.

مدیر فرودگاه همدان در حاشیه آغاز عملیات اجرایی این طرح ها، اعلام کرد: طرح های بهسازی میادین پروازی فرودگاه، با اعتباری بالغ بر 125 میلیارد ریال به مرحله اجرا در می آید.

علی کیخایی با اشاره به پروژه های در دست اقدام فرودگاه همدان، انجام این تحولات را درراستای توسعه زیرساختهای استان دانست که نتایج واقعی خود را در برنامه پنجم توسعه نشان خواهد داد.

وی میزان سرمایه گذاری برای آماده سازی زیر ساختهای حمل و نقل هوایی را در سه سال آینده 200 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این مهم بدون حمایت استاندار همدان و مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور قابل تحقق نمی بود و از این نظر واقعاً کار بزرگی در استان برابر سیاستهای مدیریت ارشد استان در شرف وقوع است.

مدیر فرودگاه همدان ساخت ساختمان برج مراقبت پرواز و تکنیکال بلاک فرودگاه همدان، توسعه عوامل پروازی و افزایش طول باند و ضربه پذیری آن، ساخت ترمینال مخصوص پروازهای حج و برون مرزی و محوطه سازی را از مهمترین موارد در دست اقدام فرودگاه دانست که حداکثر تا سه سال آینده فرودگاهی در خور شأن مردم همدان و قابل بهره برداری توسط مردم ولایتمدار همدان باشد.

کیخایی افزود: در پایان این پروژه ها، فرودگاه همدان قابلیت پذیرش پروازهای حج تمتع بدون هیچ محدودیتی را خواهد داشت و آرزوی دیرینه مردم همدان در برقراری دائمی پروازهای حج تمتع برآورده خواهد شد.

وی در ادامه از حمایت های بی دریغ استاندار، مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی که به پیشبرد طرح در راستای توسعه پایدار در استان کمکهای شایان و ارزنده ای کردند، تشکر و قدردانی کرد.