نشست تقدیر از داوران جشنواره سینما حقیقت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست ظهر امروز پنجم آذرماه با حضور شفیع آقا محمدیان مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، احمد میرعلایی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، جمعی از داوران پنجمین جشنواره سینما حقیقت، تعدادی از منتقدین و اهالی رسانه در رستوارن جام جم برگزار شد.

در ابتدای این مراسم شفیع آقا محمدیان گفت: خوشبختانه پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت به خوبی تمام شد. این اتفاق با همکاری شما عزیزان میسر شد. ما در این دوره در خدمت بیش از 60 نفر از اعضای هیئت انتخاب و داوری بودیم که این رقم نادری است.

وی افزود: حضور جمعی از منتقدان سینما به رونق جشنواره و تخصصی شدن آن کمک کرد. من در یکی از برنامه‌های رادیویی شنیدم که جمعی از منتقدان عنوان کردند که پنجمین جشنواره سینما حقیقتت عدلانه‌ترین اهدا جوایز را در برداشت. این برای من بسیار خوشایند بود.

دبیر جشنواره سینما حقیقت ادامه داد: به همت معاون امور سینمایی در این دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، بخش مستند نیز به صورت رقابتی برگزار خواهد شد. ما در سفری که با شمقدری به گچساران داشتیم این موضوع مطرح شد و مورد استقبال ایشان قرار گرفت. محمد خزاعی دبیر جشنواره فیلم فجر نیز در نشست مطبوعاتی از این بخش خبر داد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه حاصل تلاش‌های مستند سازان به نتیجه رسید و امیدوارم در آینده شاهد شکوفایی این گونه سینمایی باشیم. جا دارد از حضور پررنگ اصحاب رسانه در برگزاری جشنواره سینما حقیقت نیز تشکر کنم. انعکاس اخبار این رویداد با ضور شما بسیار مطلوب بود.

در این مراسم که به صرف نهار برگزار شد، هنرمندانی چون، محمود عبدالهی، حسن نجاریان، حسین حقگو، حسین ترابی، محسن قیصری، مریم و سونیا پوریامین، زهره یزدان، مهناز مظاهری، مصطفی دالایی، علی علائی، محمود گبرلو، رضا درستکار، مهرداد غفار زاده، قاسم بخشی، بهمن حبشی، مصطفی رزاق کریمی، سیاوش سرمدی، رهبر قنبری، سهیل کریمی و... حضور داشتند.