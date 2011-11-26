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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

نخستین جشنواره عکس نمای گلستان برگزار شد

نخستین جشنواره عکس نمای گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره عکس استانی نمای گلستان در گرگان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره ظهر شنبه با مشارکت سازمان نظام مهندسی استان گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان در حاشیه این جشنواره گفت: این جشنواره با مضمون ساختمان و شهروندان و با رویکرد توسعه و ترویج فرهنگ مهندسی، برای گروههای سنی راهنمایی به بالا به مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان برگزار ‌شد.
 
منتظری افزود: آثار برگزیده با در نظر گرفتن مطلوبیت تکنیکی و دقت در انتخاب فرم و توجه به محتوای اثر و ارتباط آن با موضوع طرح شده داوری می شود.
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، محورهای موضوعی جشنواره را معماری و مناظر شهری و شهرسازی شامل معماری، بافت شهری، بازار‌ها، کوی و برزن، مکان⁯های زیارتی و توریستی، سکونتگاههای غیر رسمی و ناکارآمد شهری (مرتبط با موضوعات شهرسازی و ساخت  ساز)، معماری بومی و اقلیمی و معماری سازگار با محیط زیست، مصادیق رعایت و یاعدم رعایت مقررات ملی ساختمان اعلام کرد.
 
گفتنی است، این جشنواره ۵ تا ۱۰ آذر 1390 مصادف با روز، زنگ زلزله در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.
کد مطلب 1469782

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