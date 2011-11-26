بسیجیان با مجهز شدن به دانش روز در شکوفایی کشور گام بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی‌پور رفاه، آسایش و احساس امنیت در جامعه اسلامی را مرهون ایثارگری و از جان‌گذشتگی شهدا خواند و افزود: امروز هر چه از عزت و اقتدار داریم به برکت خون همین شهداست که در راه سربلندی میهن اسلامی خود همه چیزشان را فدا کردند.



وی با بیان اینکه بسیج یادگار ارزشمند امام(ره) و ثمره باشکوه انقلاب است، تصریح کرد: امام راحل(ره) با درایت بی‌نظیر خود با پایه‌گذاری مردمی‌ترین نهاد انقلاب، کید دشمنان نظام را برای همیشه تاریخ بی‌اثر کردند.



نماینده کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهیدان انسان‌های وارسته و خودساخته‌ای بودند که در راه ایمان، عقیده و حراست از آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنین تبعیت از مقتدای خود در راستای برقراری اسلام ناب از جان گذشتند و برای همیشه جاودانه شدند.



فتحی‌پور بیان داشت: امروز همه ما وظیفه داریم در راه ترویج فرهنگ شهادت در جامعه و سیره شهدا با را‌هکارهای مناسب در راستای انتقال این مفاهیم به نسل جوان گام‌های محکم و اساسی برداریم.



این نماینده مجلس شهدا را نماد ایمان، مقاومت و ایثار برشمرد و ابراز داشت: این عزیزان در راه مقدس دفاع از انقلاب و میهن با سربلندی و افتخار با خدای خود معامله کردند و رسالت سنگینی را به عهده ما گذاشتند که باید در ادای دین به شهدا به عنوان حافظی راستین و رهروی صادق عمل کرده و در این راه کوتاهی نکنیم.



فتحی‌پور عنوان داشت: امروز عزت، عظمت و اقتدار نظام اسلامی ما در سایه ایثار شهدا تحقق یافته است و از این رو نباید این دستاورد بزرگ به نابودی کشیده شود.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگ‌ترین رسالت بسیجیان بازشناسی فرهنگ دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان امروز است.



فتحی‌پور تصریح کرد: بسیج بهترین کانون برای عرضه توانمندی‌های نوجوانان و جوانان است چرا که فرهنگ بسیجی به عنوان بخشی از فرهنگ انقلاب تاکنون توانسته با جذب این قشر عظیم با تهاجم فرهنگی بیگانه به خوبی مقابله کند.



وی وحدت و همدلی را ضرورت امروز جامعه خواند و خواستار پرهیز از تفرقه به عنوان بزرگ‌ترین ضربه زننده به نظام در راستای نابودی همدلی شد.