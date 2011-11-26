بسیجیان با خلوص نیت راه سالار شهیدان را ادامه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیجیان با خلوص نیّت راه حضرت سیدالشهدا(ع) را با قوت ادامه دادند.

وی با اشاره به روحیه و اخلاص بسیجیان گفت: در هرکاری که اخلاص باشد نمود پیدا خواهد کرد و بسیجیان با اخلاص خود راه حضرت سیدالشهداء (ع) را ادامه داده اند و این خلوص نیت پیروزی شیرین را به ارمغان آورد.

وی افزود: محرم رفراندوم عمومی کربلای حسینی بوده و خداوند شور حسینی و محبت ابا عبداله الحسین(ع) را در دل همه انسانها قرار داده است.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به فراموش نشدن بسیجیان گفت: بسیج هیچوقت فراموش نخواهد شد زیرا راه حضرت اباعبدالله (ع) را ادامه داد و نامشان در تاریخ ماندگار شد.

سهرابی، انقلاب اسلامی را نشأت گرفته از انقلاب بزرگ حضرت سیدالشهدا ذکر کرد و افزود: همه مدیون خون شهیدان هستیم و خانواده های شهدا و جانبازان چشم و چراغ این ملت هستند و تکریم آنان بر همه واجب است.

وی در خصوص روز بازنشستگان گفت: کارکنان بازنشسته باید به خود افتخار کنند که با خدمت سی ساله عمر به مملکت اسلامی برگ زرین زندگی خود را ورق زده اند و خوشا به حال کسانی که سرافراز از این خدمت بیرون آمدند.