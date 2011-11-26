اعتبار ویژه به پروژه های ارتقاء ایمنی حمل و نقل اختصاص پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن واحدی در جلسه کمیته ایمنی حمل و نقل استان اظهار داشت: بنا به تاکید استاندار مبنی بر اختصاص اعتبار ویژه به این پروژه ها، پس از تصویب، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

وی افزود: دستگاه های عضو کمیته ایمنی حمل و نقل استان برنامه عملیاتی خود در ارتباط با افزایش سفرهای ایام سوگواری ماه محرم و دهه آخر صفر را ارائه کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اهیمت آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی بر عملیاتی شدن آن با کمک دستگاه های عضو کمیته تاکید کرد.

وی گفت: از این پس 50 درصد زمان جلسات کمیته ایمنی حمل و نقل استان به موضوع ایمنی حمل و نقل شهری اختصاص پیدا می کند و مسائل و مشکلات هر شهر با حضور رئیس شورای ترافیک هر شهرستان مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

واحدی تقویت تیم های گشتی پاسگاه های پلیس راه استان از طریق تجهیز آنان به دوربین های کنترل سرعت را از دیگر اولویت های مورد توجه کمیته ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی اعلام کرد.