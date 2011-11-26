هشت دفتر بسیج و امور ایثارگران در منطقه 15 تهران افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه های متنوعی از سوی پایگاه بسیج شهید چمران و حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 15 تهران در حال اجراست.

برگزاری یادواره یکهزار شهید در مسجد امام جعفر صادق(ع)، همایش شهدای ترور در سالن امام علی(ع)، همایش بسیجیان منطقه و مراسم یاد یاران با حضور نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، غبار روبی مزار شهدای بسیجی و مزار شهدای گمنام از جمله این برنامه هاست.

اختتامیه احداث رمپ تردد معلولان و جانبازان با حضور فرمانده بسیج شهرداری تهران، برگزاری مراسم صبحگاه مشترک شهرداری و ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر، بازدید و سرکشی به خانواده های معزز شهدای بسیجی، دیدار با جانبازان گرانقدر بسیجی عرصه دفاع مقدس، اعزام 2350 بسیجی از منطقه به تجمع بزرگ بسیجیان در استادیوم آزادی به مدت سه روز، دیدار با جانبازان آسایشگاه ثارالله، سرکشی به حوزه ها و پایگاههای شهری سطح منطقه نیز از دیگر برنامه های اجرایی منطقه 15 به مناسبت هفته بسیج است.

افتتاح هشت دفتر بسیج و امور ایثار گران در نواحی هشتگانه منطقه، تجلیل از بسیجیان نمونه، دیدار با خانواده های پرسنل در گذشته که عضو بسیج بودند، اجرای تبلیغات محیطی در سطح محدوده و ساختمان های شهرداری و ... نیز از دیگر برنامه های هفته بسیج در این منطقه خواهد بود.

همچنین برگزاری مسابقات ورزشی شامل پینگ پنگ، فوتسال و تیراندازی، برگزاری مسابقات فرهنگی شامل غدیر تا ولایت، مقاله نویسی و برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب، پخش گل و شیرینی و بسته های فرهنگی به همکاران به مناسبت هفته بسیج از دیگر اقداماتی است که به همین مناسبت اجرا شده است.

معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 15 نیز نسبت به اجرای برنامه هایی شامل تجدید میثاق با امام راحل، برپایی همایشهای مختلف تحت عنوان پرچمداران انقلاب، آمران به معروف و ...، بازدید از خانواده معظم شهدا، برپایی نمایشگاه فرهنگی، ایستگاه فرهنگی و نظامی و نمایشگاه عکس و کتاب اقدام کرده است.

همچنین تجلیل از خانواده شهدای دانش آموز بسیجی، اعزام شهرداران مدارس به خانه شهید، برپایی ایستگاه خدمات پزشکی رایگان، برگزاری مسابقات ورزشی جام بسیج، برگزاری مراسم یادواره شهدا در سطح نواحی، برگزاری مسابقات فرهنگی، تقدیر از نخبگان بسیجی و پیشکسوتان بسیج و برپایی تورهای زیارتی ویژه شامل تپه نورالشهدا و آستانه مبارک امامزاده اهل بن علی(ع) و امام زاده سید ملک خاتون(س) از دیگر برنامه هایی است که شهروندان منطقه 15 تهران در هفته بسیج شاهد آن بوده و خواهند بود.