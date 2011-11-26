سرانه فضای کانون اصلاح و تربیت ارومیه بیش از استاندارد جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار باقری ظهر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه کانون اصلاح و تربیت ارومیه یکی از پنج کانون برتر کشور به شمار می رود افزود: در این کانون هم اکنون 34 نفر از کودکان بزهکار سطح استان نگهداری می شوند که به ازای هر نفر 45 متر مربع فضا وجود دارد که از استاندارد های جهانی که 25 متر مربع است 20 متر مربع بیشتر است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست سالجاری 145 نفر کودک بزهکار وارد این کانون شده اند بیان داشت: از این تعداد تنها 34 نفر در این مرکز باقی مانده ومابقی بعد از طی مراحل اصلاح و تربیت وارد جامعه شده اند.

باقری مددجویان نگهداری شده در این کانون را افراد 12 تا 18 سال عنوان کرد و گفت: بیشتر این افراد به جرایمی از قبیل سرقت ، مواد مخدر و ضرب و جرح مرتکب شده اند.

مدیرکل امور زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان غربی با اشاره به احداث ساختمان جدید کانون اصلاح و تربیت ارومیه از سال 84 بیان داشت: عملیات اجرایی این کانون در زمینی به مساحت دو هزارو 250 متر مربع از سال 84 در کنار زندان مرکزی ارومیه آغاز شده بود که برای ساخت آن 12 میلیارد ریال هزینه شده است.

باقری گفت : در این کانون کلاس های متعددی از جمله کلاس های قرآن کریم، نماز ، مهارت های فنی، برق کاری ساختمان، پیرایشگری مردان و اخلاق و مهارت های اساسی زندگی برای مددجویان توسط کارشناسان و اساتید دانشگاهی دایر می شود.

وی امکان بازگشت دوباره کودکان و نوجوانان مددجوی تحت پوشش این کانون را زیر چهار درصد ذکر کرد و اظهارداشت: امکان ارتکاب جرم در کودکان و نوجوانان بزهکاری که در جامعه تحت پوشش کانون اصلاح و تربیت قرار نمی گیرند بالای 40 درصد است.