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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

سرپرست جدید آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین معرفی شد

سرپرست جدید آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین معرفی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: در مراسمی با حضور مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین، اسماعیل کاظمی به عنوان سرپرست جدید آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام جواد مرادی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین، مدیران و مسئولان استانی و خدام آستان مقدس امامزاده حسین(ع)، حاج اسماعیل کاظمی به عنوان سرپرست جدید آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین معرفی شد.

حجت الاسلام مرادی در این مراسم گفت: از سرپرست جدید انتظار داریم ضمن پاسداشت از زحمات بی شائبه و شبانه روزی مرحوم حاج داود طاهریها مدیریت فقید آستان مقدس امامزاده حسین(ع) باهمکاری و تشریک مساعی سایر اعضای محترم هیئت امناء این بقعه متبرکه، نسبت به انجام وظایف محوله تلاش کند.

وی افزود: برنامه ریزی و اعمال تمهیدات لازم برای بهبود، پیشرفت و اعتلای کلیه امور بقعه متبرکه، ترویج فعالیتهای فرهنگی تبلیغی، آموزشی و تربیتی، مراقبت کامل در حفظ و نگهداری ابنیه، اموال، تأسیسات، تامین نظم و پاکیزگی و نیز انجام تعمیرات، بهسازی و توسعه مورد نیاز با رویکرد قطب فرهنگی لازم است در دوره جدید مدیریت این مکان مذهبی بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: برای اجرای طرح توسعه حرم نیازمند جلب همکاری های مادی و معنوی همه دستگاههای اجرایی و مردم و خیرین هستیم و باید بتوانیم در جهت عمران و توسعه، امورفرهنگی و خدمت رسانی بیشتر به زائران، پرداخت مقرری و هزینه های ضروری ومتعارف بقعه متبرکه با رعایت صرفه جویی و کلیه شئونات شرعی و قانونی اقدام کنیم. 

در ادامه این جلسه چند تن از خادمان ضمن طرح دیدگاه و مشکلات خود، گزارشی از کارهای انجام شده ارائه کردند.

کد مطلب 1469791

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