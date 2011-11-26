به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام جواد مرادی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین، مدیران و مسئولان استانی و خدام آستان مقدس امامزاده حسین(ع)، حاج اسماعیل کاظمی به عنوان سرپرست جدید آستان مقدس امامزاده حسین(ع) قزوین معرفی شد.

حجت الاسلام مرادی در این مراسم گفت: از سرپرست جدید انتظار داریم ضمن پاسداشت از زحمات بی شائبه و شبانه روزی مرحوم حاج داود طاهریها مدیریت فقید آستان مقدس امامزاده حسین(ع) باهمکاری و تشریک مساعی سایر اعضای محترم هیئت امناء این بقعه متبرکه، نسبت به انجام وظایف محوله تلاش کند.

وی افزود: برنامه ریزی و اعمال تمهیدات لازم برای بهبود، پیشرفت و اعتلای کلیه امور بقعه متبرکه، ترویج فعالیتهای فرهنگی تبلیغی، آموزشی و تربیتی، مراقبت کامل در حفظ و نگهداری ابنیه، اموال، تأسیسات، تامین نظم و پاکیزگی و نیز انجام تعمیرات، بهسازی و توسعه مورد نیاز با رویکرد قطب فرهنگی لازم است در دوره جدید مدیریت این مکان مذهبی بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: برای اجرای طرح توسعه حرم نیازمند جلب همکاری های مادی و معنوی همه دستگاههای اجرایی و مردم و خیرین هستیم و باید بتوانیم در جهت عمران و توسعه، امورفرهنگی و خدمت رسانی بیشتر به زائران، پرداخت مقرری و هزینه های ضروری ومتعارف بقعه متبرکه با رعایت صرفه جویی و کلیه شئونات شرعی و قانونی اقدام کنیم.

در ادامه این جلسه چند تن از خادمان ضمن طرح دیدگاه و مشکلات خود، گزارشی از کارهای انجام شده ارائه کردند.