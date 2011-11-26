توصیه های ایمنی بهداشتی سازمان استاندارد در آستانه محرم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در این زمینه گفت: در آستانه ماه محرم به مسئولان هیئتها، مساجد و تکایا توصیه می شود که توزیع نذورات را در ظروف یکبار مصرف آلومینیومی (استرال ) و ترجیحا غیر رنگی انجام دهند.

محمدمهدی جعفری ادامه داد: همچنین ضمن دقت لازم در سیستم برق کشی در تکایا باید از حداقل دو کپسول آتش خاموش کن در این اماکن استفاده شود.

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد بیان کرد: برای توزیع نذورات می توان از ظروف یکبار مصرف گیاهی تخریب پذیر به شرط درج موضوع بر روی بسته بندی و برای نوشیدنی های داغ از ظروف کاغذی بالایه داخلی سفید رنگ استفاده شود.

وی افزود: استفاده از ظروف پلاستیکی اعم از ظروف پروپیلنی و پلی استایرن به ترتیب دارای علامت مثلث شکل در زیر ظرف ( لیوان ، بشقاب و ....) با عبارت PP و PS صرفا برای مصرف نوشیدنی و غذاهای سرد توصیه می شود.

ظروف غذایی از جنس فوم پلی استایرن نیز برای غذاهای داغ نامناسب است

این مسئول با بیان اینکه ظروف غذایی از جنس فوم پلی استایرن نیز برای غذاهای داغ نامناسب است، اضافه کرد: مجاورت مایعات داغ یا مواد غذایی داغ در این گونه ظروف موجب آزاد شدن ترکیبات شیمیایی سمی ( منومرها) می شود.

معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: این موارد برای سلامت انسانها بسیار خطرناک است ضمن اینکه آلودگی زیست محیطی را به دنبال دارد.

جعفری عنوان کرد: استفاده از مواد بازیافت برای تولید ظروف یکبار مصرف غیر مجاز بوده و تولید کنندگان صرفا مجاز به استفاده از مواد اولیه نو هستند.

وی در ادامه ضمن توصیه به رعایت نکات ایمنی در سیستم برق کشی تکایا گفت: با توجه به بارش برف و باران و نزول رحمت الهی توصیه می شود اماکن عزاداری به کلید محافظ جان برق مجهز شود.

این مسئول افزود: همچنین همانگونه که گفته شد، لازم است به منظور رعایت نکات ایمنی، اماکن عزاداری به حداقل دو سیلندر آتش خاموش کن مجهز باشند.