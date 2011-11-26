جدول تعداد دروس بازنگری شده هر رشته/ مهمترین ویژگی سرفصلهای جدید

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از 8 ماه کار بازنگری 38 رشته علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به اتمام رسید و این سرفصلها هم اکنون برای ارزیابی و تایید نهایی در وزارت علوم به سر می برند.

از آنجا که بسیاری از این 38 رشته عمری بیشتر از 20 سال داشتند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مهمترین ویژگیهای سرفصلهای به روز شده و سرفصلهای فعلی را اعلام کرد.

ویژگیهای سرفصلهای قدیم و جدید 38 رشته علوم انسانی

ردیف ویژگی سرفصلهای به روز شده ویژگی سرفصلهای قدیمی 1 روز آمدی سرفصلها و منابع روز آمد نبودن 2 ارتقا توانمندیهای شناختی دانشجو عدم بازنگری طی سالهای طولانی 3 ارتقا توانمندیهای مهارتی دانشجو قدیمی بودن سرفصلها 4 اخلاقیات و اصول حرفه ای قابلیت دسترسی بسیار سخت 5 ارزشهای دینی و مذهبی کپی بودن سرفصلها 6 ارزشهای ایرانی و اسلامی خوانا نبودن 7 کاربردی تر کردن سرفصلها عدم قابلیت جستجو 8 هم خوانی با سرفصلهای به روز جهانی عدم دسترسی آسان

در خلال گامهای متعددی که این پژوهشگاه برای انجام بازنگری سرفصلهای علوم انسانی انجام داد به سراغ درسهایی رفت که در هر سرفصل لازم بود اصلاح شود.

جدول دروس منتخب

ردیف نام گروه تعداد دروس منتخب 1 اقتصاد 29 2 تاریخ 13 3 حقوق 21 4 روانشناسی 50 5 زبان و ادبیات انگلیسی 13 6 زبان و ادبیات فارسی 13 7 علوم اجتماعی 236 8 علوم تربیتی و مشاوره 23 9 علوم سیاسی 22 10 فلسفه 90 11 مدیریت 17 12 ارتباطات و روزنامه نگاری 28 جمع کل 555

در این پروژه، سعی شده که تمام دانشگاههای کشور مشارکت داشته باشند و از تمام استادان این دانشگاهها در امر بازنگری در قالب پرسشنامه ای نظرخواهی شود.

جدول دانشگاهها و استادان شرکت کننده در بازنگری علوم انسانی