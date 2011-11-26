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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

بازنگری 38 رشته پایان یافت/

جدول تعداد دروس بازنگری شده هر رشته/ مهمترین ویژگی سرفصلهای جدید

جدول تعداد دروس بازنگری شده هر رشته/ مهمترین ویژگی سرفصلهای جدید

با اتمام زمان بازنگری 38 رشته علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وضعیت فعلی و مطلوب سرفصلهای بازنگری شده علوم انسانی، همکاری دانشگاهها و تعداد استادان همکار در این فرایند اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از 8 ماه کار بازنگری 38 رشته علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به اتمام رسید و این سرفصلها هم اکنون برای ارزیابی و تایید نهایی در وزارت علوم به سر می برند.

از آنجا که بسیاری از این 38 رشته عمری بیشتر از 20 سال داشتند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مهمترین ویژگیهای سرفصلهای به روز شده و سرفصلهای فعلی را اعلام کرد.

ویژگیهای سرفصلهای قدیم و جدید 38 رشته علوم انسانی

ردیف ویژگی سرفصلهای به روز شده ویژگی سرفصلهای قدیمی
1 روز آمدی سرفصلها و منابع روز آمد نبودن
2 ارتقا توانمندیهای شناختی دانشجو عدم بازنگری طی سالهای طولانی
3 ارتقا توانمندیهای مهارتی دانشجو قدیمی بودن سرفصلها
4 اخلاقیات و اصول حرفه ای قابلیت دسترسی بسیار سخت
5 ارزشهای دینی و مذهبی کپی بودن سرفصلها
6 ارزشهای ایرانی و اسلامی خوانا نبودن
7 کاربردی تر کردن سرفصلها عدم قابلیت جستجو
8 هم خوانی با سرفصلهای به روز جهانی عدم دسترسی آسان

در خلال گامهای متعددی که این پژوهشگاه برای انجام بازنگری سرفصلهای علوم انسانی انجام داد به سراغ درسهایی رفت که در هر سرفصل لازم بود اصلاح شود.

جدول دروس منتخب

ردیف نام گروه تعداد دروس منتخب
1 اقتصاد 29
2 تاریخ 13
3 حقوق 21
4 روانشناسی 50
5 زبان و ادبیات انگلیسی 13
6 زبان و ادبیات فارسی 13
7 علوم اجتماعی 236
8 علوم تربیتی و مشاوره 23
9 علوم سیاسی 22
10 فلسفه 90
11 مدیریت 17
12 ارتباطات و روزنامه نگاری 28
جمع کل 555

 در این پروژه، سعی شده که تمام دانشگاههای کشور مشارکت داشته باشند و از تمام استادان این دانشگاهها در امر بازنگری در قالب پرسشنامه ای نظرخواهی شود.

جدول دانشگاهها و استادان شرکت کننده در بازنگری علوم انسانی

ردیف نام گروه تعداد دانشگاه مشارکت کننده تعداد استاد تعداد پرسشنامه ارسال شده
1 اقتصاد 23 205 851
2 تاریخ 19 111 237
3 حقوق 31 358 711
4 روانشناسی 28 274 611
5 زبان و ادبیات انگلیسی 30 310 573
6 زبان و ادبیات فارسی 43 279 863
7 علوم اجتماعی 33 455 1102
8 علوم تربیتی و مشاوره 32 263 696
9 علوم سیاسی 19 185 338
10 فلسفه 29 271 1256
11 مدیریت 36 276 523
12 ارتباطات و روزنامه نگاری 6 34 76
جمع کل 95 3021 7837
کد مطلب 1469794

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