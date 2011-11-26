مطالعه طرح اصلاح آبیاری زمین های کشاورزی در خراسان رضوی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند قبل از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ارتقاء بهره وری آب استان اظهار داشت: 90 درصد مصرف آب در استان به بخش کشاورزی اختصاص دارد که باید با استفاده از روشهای نوین، این میزان مصرف را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی بیش از 100 میلیارد تومان به این امر در استان اختصاص یافته که تاکنون یک سوم این مبلغ به استان واصل شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی گفت: با کمک بانک های عامل و پیگیری فرمانداران باید نسبت به جذب هرچه سریعتر این اعتبار برنامه ریزی و با تعیین ضرب الاجل برای متقاضیان نسبت به عملیاتی شدن این طرح اقدام شود.

نیاوند تصریح کرد: از مجموع یک میلیون و 100 هزار هکتار اراضی زیر کشت استان 800 هزار هکتار آبی و 300 هزار هکتار دیم است که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون سیستم آبیاری حدود 80 هزار هکتار از آن مکانیزه شده است.

وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه ریزی ها امسال باید برابر با 30 سال گذشته شیوه آبیاری بخش کشاورزی در استان اصلاح شود، اظهار داشت: باید با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط در استان به هدف گذاری 70 هزار هکتاری در این زمینه دست پیدا کنیم.