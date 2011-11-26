طرح انرژی خورشیدی در یک واحد دامداری شهرستان آبیک اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نصیری در این باره گفت: با اختصاص 180 میلیون تومان اعتبار طرح استفاده از انرژی خورشیدی در یکی از واحدهای دامداری شهرستان آبیک با ظرفیت یک هزار و 300 راس دام اجرا شد.

وی اظهارداشت: با اجرای این طرح از این پس در دوره زمانی اول فروردین تا اواخر مهر ماه نیازی به مصرف سوخت گازوئیل برای گرم کردن آب شیردوشی نبوده و از آبان تا آخر اسفند ماه نیز این طرح میزان دمای آب را تا حدود 40 درجه سانتی گراد تامین می کند.

نصیری افزود: همچنین برای رساندن آب به دمای کافی، مازاد این دما توسط سوخت گازوئیل تامین می شود که با محاسبه انجام شده میزان مصرف سوخت گازوئیل این واحد در سال به یک سوم کاهش می یابد.

وی کاهش هزینه و بهبود مصرف سوخت را موجب افزایش میزان تولید و راندمان کار دانست.