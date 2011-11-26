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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

35 ناظر افتخاری جذب سامانه 1888 شهرری شدند

35 ناظر افتخاری جذب سامانه 1888 شهرری شدند

شهرری - خبرگزاری مهر: مدیر سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 20 از جذب 35 ناظر افتخاری به این سامانه در آبانماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قلیچ ‌خانی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر از میان اقشار مختف شهروندان از جمله روحانیون، فرهنگیان، پزشکان، کارشناسان و ... به عنوان ناظران افتخاری برون سازمانی با سامانه 1888 شهرداری منطقه 20 همکاری می کنند.

وی افزود: در آبانماه سال جاری تعداد 35 ناظر افتخاری جذب سامانه 1888 این منطقه شده است.

این مسئول به مزایای طرح 1888 اشاره کرد و اظهار داشت: بهره ‌گیری این سامانه از ابزارهای نوین ارتباطی، تلفن چهار رقمی 1888، صندوق دریافت انتقادات و پیشنهادات مستقر در منطقه، نمابر 55167171، پست الکترونیکی www.tehran.ir/1888 و ارتباط مستقیم روزهای دوشنبه در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران از جمله ابزارهای ارتباطی این سامانه است.

لکه گیری آسفالت و نصب علائم ترافیکی بیشترین درخواست مردم بوده است

وی با اشاره به ثبت 210 پیام شهروندی در این سامانه طی آبانماه سال جاری اضافه کرد: 24 درصد این پیامها مربوط به جانمایی و نصب علائم ترافیکی و 17 درصد آن مربوط به لکه‌گیری آسفالت معابر است.

قلیچ خانی عنوان کرد: طی این مدت در مجموع  169 پیام در قالب انتقاد، 33 پیام در قالب تقدیر و تشکر و هشت پیام در قالب شکایت از سوی شهروندان منطقه در این سامانه ثبت شده است.

وی افزود: بیشترین پیامهای ثبت شده در این سامانه با فراوانی 20 درصد مربوط به ناحیه پنج شهرری است.

کد مطلب 1469797

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