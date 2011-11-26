35 ناظر افتخاری جذب سامانه 1888 شهرری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قلیچ ‌خانی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر از میان اقشار مختف شهروندان از جمله روحانیون، فرهنگیان، پزشکان، کارشناسان و ... به عنوان ناظران افتخاری برون سازمانی با سامانه 1888 شهرداری منطقه 20 همکاری می کنند.

وی افزود: در آبانماه سال جاری تعداد 35 ناظر افتخاری جذب سامانه 1888 این منطقه شده است.

این مسئول به مزایای طرح 1888 اشاره کرد و اظهار داشت: بهره ‌گیری این سامانه از ابزارهای نوین ارتباطی، تلفن چهار رقمی 1888، صندوق دریافت انتقادات و پیشنهادات مستقر در منطقه، نمابر 55167171، پست الکترونیکی www.tehran.ir/1888 و ارتباط مستقیم روزهای دوشنبه در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران از جمله ابزارهای ارتباطی این سامانه است.

لکه گیری آسفالت و نصب علائم ترافیکی بیشترین درخواست مردم بوده است

وی با اشاره به ثبت 210 پیام شهروندی در این سامانه طی آبانماه سال جاری اضافه کرد: 24 درصد این پیامها مربوط به جانمایی و نصب علائم ترافیکی و 17 درصد آن مربوط به لکه‌گیری آسفالت معابر است.

قلیچ خانی عنوان کرد: طی این مدت در مجموع 169 پیام در قالب انتقاد، 33 پیام در قالب تقدیر و تشکر و هشت پیام در قالب شکایت از سوی شهروندان منطقه در این سامانه ثبت شده است.

وی افزود: بیشترین پیامهای ثبت شده در این سامانه با فراوانی 20 درصد مربوط به ناحیه پنج شهرری است.