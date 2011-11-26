همایش بزرگ دو همگانی رهروان شهداء در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دو و میدانی استان قم در تعامل با تربیت بدنی سپاه علی بن ابی طالب (ع) قم نیز همانند سایر هیئت‌های ورزشی و دیگر ارگان ها، در گرامیداشت هفته بسیج برنامه‌های مختلف را در نظر گرفت که یکی از مهم‌ترین آنها برگزاری همایش دو همگانی بود که با استقبال چشمگیر افراد رده های سنی مختلف در قم برگزار شد.



در همایش بزرگ دو همگانی که با عنوان رهروان شهدا و یادبود شهید امجدی برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، با هدف همگانی کردن این رشته ورزشی در سطح شهر قم برگزار شد، بیش از دو هزار ورزشکار علاقمند از رده‌های سنی مختلف حضور داشتند که مسیر بسیار زیادی را دویده و روزی خاطره‌انگیز را در این رشته ورزشی رقم زدند.



در این همایش که از میدان مفید تا مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، دو و میدانی‌کاران شرکت کننده با شماره‌های مخصوص و با نظم خوبی مسیر مشخص شده را دویدند و در پایان با حضور مسئولان از افراد برتر تقدیر شد.



این مسابقه بر اساس هماهنگی و همکاری با تربیت بدنی سپاه علی بن ابی طالب (ع) قم و هیئت دو و میدانی استان قم برگزار شد تا به این‌ ترتیب این همایش باشکوه روزی خاطره انگیز را در ورزش همگانی قم به همراه داشته باشد.

