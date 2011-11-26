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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

با امضای تفاهم‌نامه مقررشد؛

ایجاد پایگاه علمی استنادی برای نمایه سازی نشریات در دانشگاه باکو

ایجاد پایگاه علمی استنادی برای نمایه سازی نشریات در دانشگاه باکو

بر اساس امضای تفاهم نامه همکاری میان پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و دانشگاه باکو مرکز ISC در دانشگاه دولتی باکو برای ثبت و نمایه سازی نشریات علمی آذربایجان تاسیس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال دعوت پروفسور "آبل محرم اف" رئیس دانشگاه دولتی باکو و نماینده مجلس جمهوری آذربایجان، دکتر جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از دانشگاه باکو و انیستیتو علوم آذربایجان بازدید کرد.

رتبه بندی دانشگاه های جمهوری آذربایجان و ایجاد بنگاه چاپ و نشر مشترک مجلات علمی از مباحث مطرح در این دیدارها بود که پس از بحث و تبادل نظر و شناخت ضرورت های انجام فعالیت های مشترک، طرفین موافقت خود را اعلام کردند. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و نقش آن در ثبت و نمایه سازی استنادی نشریات علمی آذری از دیگر مباحث مطرح در این دیدارها بود.
 
دراین بازدید همچنین تفاهم نامه همکاریهای علمی پژوهشی میان روسای ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ) و دانشگاه دولتی باکو به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، مرکز ISC در دانشگاه دولتی باکو برای ثبت، نمایه سازی و تحلیل استنادی نشریات علمی جمهوری آذربایجان تاسیس می شود. از سال دوم اجرای این تفاهم نامه، این مرکز با کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان را در راستای انجام ماموریت های علم سنجی خود، همکاری خواهد کرد.
 
یکی از مفاد این تفاهم نامه تاسیس دو رشته "علم سنجی" و "فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی" است که به صورت الکترونیکی در دانشگاه دولتی باکو و با همکاری ISC ایجاد خواهد شد.
 
ایجاد بنگاه چاپ و نشر مجلات علمی که معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر آن تاکید دارد از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.
 
شرایط تاسیس هریک از این دو مورد با سرمایه گذاری و مشارکت جدی دو طرف صورت خواهد گرفت. این قدامات که تحت نظارت ISC در شیراز اجرایی می شود، پس از تربیت نیروهای واجد شرایط در شیراز و باکو عملیاتی خواهد شد.
کد مطلب 1469799

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