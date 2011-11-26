ایجاد پایگاه علمی استنادی برای نمایه سازی نشریات در دانشگاه باکو

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال دعوت پروفسور "آبل محرم اف" رئیس دانشگاه دولتی باکو و نماینده مجلس جمهوری آذربایجان، دکتر جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از دانشگاه باکو و انیستیتو علوم آذربایجان بازدید کرد.

رتبه بندی دانشگاه های جمهوری آذربایجان و ایجاد بنگاه چاپ و نشر مشترک مجلات علمی از مباحث مطرح در این دیدارها بود که پس از بحث و تبادل نظر و شناخت ضرورت های انجام فعالیت های مشترک، طرفین موافقت خود را اعلام کردند. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و نقش آن در ثبت و نمایه سازی استنادی نشریات علمی آذری از دیگر مباحث مطرح در این دیدارها بود.



دراین بازدید همچنین تفاهم نامه همکاریهای علمی پژوهشی میان روسای ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ) و دانشگاه دولتی باکو به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، مرکز ISC در دانشگاه دولتی باکو برای ثبت، نمایه سازی و تحلیل استنادی نشریات علمی جمهوری آذربایجان تاسیس می شود. از سال دوم اجرای این تفاهم نامه، این مرکز با کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان را در راستای انجام ماموریت های علم سنجی خود، همکاری خواهد کرد.



یکی از مفاد این تفاهم نامه تاسیس دو رشته "علم سنجی" و "فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی" است که به صورت الکترونیکی در دانشگاه دولتی باکو و با همکاری ISC ایجاد خواهد شد.



ایجاد بنگاه چاپ و نشر مجلات علمی که معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر آن تاکید دارد از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.



شرایط تاسیس هریک از این دو مورد با سرمایه گذاری و مشارکت جدی دو طرف صورت خواهد گرفت. این قدامات که تحت نظارت ISC در شیراز اجرایی می شود، پس از تربیت نیروهای واجد شرایط در شیراز و باکو عملیاتی خواهد شد.