بندر شیلاتی بابلسر در سالجاری بهسازی می شود

غلامرضا رزاقی ظهر شنبه در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت بالای شیلات مازندران در فعالیتهای شیلاتی کشور ادامه داد: حمایت شیلات از توسعه بازار ماهی فروشان یکی از سیاست های شیلات است.

وی افزود: این فعالیتها از سوی بخش خصوصی حرکتی مهم و قابل تحسین بوده چرا که موجب اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.

رزاقی گفت: بازارها باید به گونه ای طراحی شود تا بتواند الگو و پایانه ای برای صادرات آبزیان به کشورهای دیگر باشد.



رئیس سازمان شیلات کشور،هدف توسعه این گونه بازار را عرضه بهداشتی و با کیفیت بالای ماهی به مردم دانست و تصریح کرد: ماهی به عنوان غذای سلامتی نقش مهمی در سبد غذایی خانوارها دارد و باید تلاش کنیم فرهنگ مصرف آبزیان را در جامعه توسعه دهیم و احداث این گونه بازار دراین راستا است.

وی از اختصاص 80 میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و بهسازی بندر شیلاتی بابلسر در سالجاری خبر داد.