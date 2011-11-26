شعر آیینی ریشه در باروهای مردم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ترویج این گونه از شعر ما را با معارف اسلام پیوند می دهد و فرصتی را فراهم می کند تا هر کس به قدر ظرفیت خویش موجبات کسب معنویت دینی را در پرتو این اشعار فراهم آورد.

وی گفت: وجود این اشعار روحیه حماسه و دلاوری و تقویت پیوند عاطفی ما را با اهل بیت عصمت و طهارت فراهم کرده و در نهایت سبب پیروی علاقمندان را از مسیر سعادت بخش ائمه خدا فراهم می کند.

وی در مورد نقش شعر و هنر در جذب جوانان به مساجد و نشاط معنوی جوانان، بیان کرد: جوان به دلیل ویژگی در گروه سنی اش به تنوع و زیبایی اهمیت می دهد و هر آنچه در این قالب ارائه می شود مقبول و مطلوب اوست.

منتظری گفت: شعر و هنر از مصادیق این امر محسوب می شوند و به دلیل جذابیت و نوآوری اسباب کشش درونی نسل جوان را به معارف دینی و حضور در فضاهای معنوی به ویژه مسجد را فراهم می کند و پاسخگوی نیاز فکری و معنوی جوان خواهد شد.

وی افزود: پس از قرائت اشعار و دیدن آثار هنری شور و شعفی به جوان دست می دهد که در مانایی در مسیر حق تاثیرگذار است و مسجد به عنوان پایگاه علمی و معنوی در صورت بهره مندی از این ظرفیت ها جاذبه اش فزونی خواهد گرفت.

منتظری در خصوص تاثیر برگزاری جشنواره گلدسته های سپید در ایجاد بسترهای لازم برای جذب بیشتر جوانان و کشف اطلاعات تازه شعری در مساجد، گفت: جشنواره ها از چند ویژگی جذابیت، خلاقیت، رقابت سالم، تبادل تجربه، نشاط و طراوت برخوردارند.

وی افزود: بدون تردید برگزاری جشنواره گلدسته های سپید در تقویت مباحث مورد نظر سهم به سزایی خواهد داشت و تصویر روشنی از استعداد و قابلیت های نوظهور را نشان خواهد داد و زمینه رقابت سالم در بین جوانان مستعد و علاقمند را رقم خواهد زد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در مورد تاثیر برگزاری جشنواره های جوانان مساجد در بین اعضای کانون های فرهنگی و هنری، گفت: جشنواره ها علاوه بر مودت و محبت و ایجاد انس و الفت بین شرکت کنندگان از کانون های مساجد، پیوند مستحکمی بین دوستی های آنان برقرار خواهند کرد و زمینه تبادل تجربه و ارتقای سطح دانش و بینش آنان را در رشته های تخصصی مورد علاقه رقم خواهند زد.

منتظری در خصوص نقش هنر به ویژه شعر در ترویج ارزش های اسلامی، گفت: هنر به دلیل برخورداری از عنصر جاذبه و زیبایی قالب و ظرفیت مناسبی برای انتقاد پیام ها محسوب می شود و شایسته است که پیام های معنوی و سعادت بخش اسلام ناب با بهره گیری از این شیوه جذاب خداوند به تشنگان معارف اسلامی انتقال یابد.

منتظری تصریح کرد: مروری بر حوادث و رخدادهای انقلاب اسلامی ایران و تاریخ اسلام گواه بر این مدعاست به گونه ای که بسیاری از شعارهای حماسی عاشورای حسینی در قالب شعر نسل به نسل به ما منتقل شده است.



وی ادامه داد: شعارهای بصیرت بخش انقلاب به صورت اشعار جذاب و حماسی ارائه می شد و امروز نیز مقام معظم رهبری با نشست مستمر و معنادار خویش با اهالی شعر و ادب اهمیت این حوزه را به متولیان فرهنگی یادآور می شوند و باید از این نعمت خدادای در جهت ترویج ارزش های اسلامی بهره وافری برد.