به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلجان مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این مورد گفت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم تعدادی از مجلههای خود را به صورت ویژهنامه به ماه محرم و واقعه عاشورا اختصاص داده ایم
وی افزود: بنیاد اندیشه اسلامی یک مؤسسه ایرانی- اسلامی با مخاطب جهانی است؛ بنابراین یکی از وظایف اصلی آن حرکت در مسیر شناساندن جنبههای مختلف و البته منحصر به فرد ایران و دین مبین اسلام است. مناسبتهایی مانند ماه مبارک رمضان یا ماههای محرم و صفر و بهویژه قیام عاشورا، نقش مهمی در فرهنگ اسلامی و شیعی ایفا میکنند و ما همواره برنامههای ویژهای برای چنین مناسبتهایی داشتهایم و این روند را ادامه خواهیم داد.
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