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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

انتشار ویژه‌نامه‌های محرم به پنج زبان دنیا

انتشار ویژه‌نامه‌های محرم به پنج زبان دنیا

مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی با اشاره به انتشار 6 ویژه‌نامه محرم به پنج زبان گفت: ویژه‌نامه‌های محرم بنیاد اندیشه برای رساندن پیام عاشورا به جهانیان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلجان مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این مورد گفت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم تعدادی از مجله‌های خود را به صورت ویژه‌نامه به ماه محرم و واقعه عاشورا اختصاص داده ایم

وی افزود: بنیاد اندیشه اسلامی یک مؤسسه ایرانی- اسلامی با مخاطب جهانی است؛ بنابراین یکی از وظایف اصلی آن حرکت در مسیر شناساندن جنبه‌های مختلف و البته منحصر به فرد ایران و دین مبین اسلام است. مناسبت‌هایی مانند ماه مبارک رمضان یا ماه‌های محرم و صفر و به‌ویژه قیام عاشورا، نقش مهمی در فرهنگ اسلامی و شیعی ایفا می‌کنند و ما همواره برنامه‌های ویژه‌ای برای چنین مناسبت‌هایی داشته‌ایم و این روند را ادامه خواهیم داد.

گلجان درباره فعالیت امسال این بنیاد گفت: مجله‌های انگلیسی زبان زمزم و ایران امروز، مجله روسی زبان سخن ایران، مجله عرب زبان الوحده، مجله فرانسوی زبان لومساژ و مجله اردو زبان ایران نوین به طور ویژه به ماه محرم و واقعه عاشورا خواهند پرداخت.
کد مطلب 1469803

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