بزرگداشت سالروز انتخاب اولین شهردار ارومیه پس از انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ظهر شنبه در به مناسبت پنجم آذرماه روز تشکیل بسیج مستضعفین و انتخاب شهید مهدی باکری به عنوان اولین شهردار ارومیه بعد از انقلاب اسلامی، گفت: تلاش و مجاهدت شبانه روزی با روحیه ای همچون روحیه شهید مهدی باکری لازمه تحقق اهداف توسعه و پیشرفت پایدار کشور است.

جواد محمودی ضمن تاکید بر لزوم بزرگداشت جایگاه و زنده نگه داشتن دلاورمردیها و رشادتهای سرداران رشید اسلام در جبهه های حق علیه باطل از جمله شهید باکری، اظهار داشت: احیای سیره و عملکرد سرداران شهید از نیازهای اساسی جامعه امروزی امروز است.

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج، این نهاد انقلابی را بزرگترین مصلحت و ضرورت کشور دانست و بیان داشت: آبادانی نیازمند داشتن روحیه بسیجی و احیای روحیه شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: شهید باکری راهگشاری مشکلات و سختی های جبهبه های حق علیه باطل بوده که برای غلبه بر مسائل و مشکلات و حفظ جایگاه ایران اسلامی در منطقه خاورمیانه و عرصه بین المللی باید فرماندهانی همچون این شهید بزرگوار در جامعه حضور یابند.

شهید مهدی باکری در سال 1333 شمسی در میاندوآب به دنیا آمد، با ورود به دانشگاه مرحله‌ی جدیدی از زندگی علمی و سیاسی او آغاز و در همان سالها به طور جدی پا در عرصه‌ی مبارزات سیاسی و انقلابی گذاشت. مطالعه‌ی کتاب ولایت فقیه امام خمینی نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت او بر جا گذاشت.

او در دانشگاه درس خوان و یاور دانشجویان و بیرون از دانشگاه یک دانشجوی پر شور و حال و واقف به اوضاع و احوال زمان بود. او و دوستانش نقش مهمی در بر پایی تظاهرات شهر تبریز در پانزدهم خرداد 1354 و 1355 داشتند. همان زمان وی توسط ساواک شناسایی شد و بارها برای بازجویی به اداره‌ی امنیت برده شد اما چون مدرکی علیه او نداشتند تحت نظر آزاد شد.

بعد از گرفتن مدرک مهندسی برای ادامه مبارزه از محیط دانشگاه خارج شد، در سال 1356 به عنوان افسر وظیفه به خدمت سربازی رفت و به تهران مامور شد، در بحبوحه‌ی انقلاب شهید باکری به فرمان امام خمینی از پادگان گریخت و به ارومیه بازگشت، در این دوران مخفیانه زندگی می‌کرد و نیروهای جوان را سازماندهی و تربیت کرد.

با پیروزی انقلاب این شهید بزرگوار نقشی فعال در سازماندهی سپاه پاسداران داشت، مدتی هم دادستان دادگاه انقلاب ارومیه شد، او در سال 1359 ازدواج کرد و روز بعد از عقد به سوی جبهه شتافت، در منطقه غرب سمت فرماندهی سپاه را به عهده گرفت، همان روزها بود که علی صیاد شیرازی به کردستان آمد و با مهدی آشنا شد.

مهدی پس از شرکت در عملیات‌های مختلف و پاکسازی ضد انقلاب، به منطقه‌ی جنوب کشور رفت و معاونت تیپ نجف اشرف را به عهده گرفت، در عملیات فتح‌المبین، در منطقه‌ رقابیه از ناحیه چشم مجروح شد، پس از بهبود به جبهه بازگشت و پس از آزاد سازی خرمشهر دوباره مجروح شد، با تشکیل تیپ عاشورا فرماندهی این تیپ را به عهده گرفت.

در عملیات حماسی خیبر که در جزیره ی مجنون بر پا شد برادرش به شهادت رسید. در روزهای آخر اسفندماه 1363 عملیات بدر آغاز شد. مهدی و نیروهایش ضربات مهلکی بر ارتش عراق می‌زنند. در روزهای 25 اسفند ماه مهدی و همرزمانش در مقابل عراقیها مقاومت کردند.

هر چند فرماندهان ارشد سپاه سعی کردند مهدی را به عقب بازگردانند توجهی نکرد و سرانجام با اصابت گلوله‌ای به سرش به سختی مجروح می‌شود و هنگام بازگشت به عقب موشکی به قایق آنها اصابت کرده و پیکر آنها در اروند تدفین می شود.