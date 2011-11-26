کمیته امداد میبد پیگیر ترویج امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاح ظهر شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کمیته امداد میبد اظهار داشت: در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر از اول تا هفتم محرم، فعالیتهای مناسبی با مصادیق امر به معروف و نهی از منکر برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی با اشاره به اجرای به موقع برنامه ها به نحو شایسته افزود: در اجرای این برنامه ها با فرهنگ سازی مناسب استمرار عمل و اجرای این واجب های الهی در طول سال مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

فلاح افزود: در اجرای مصادیق امر به معروف و نهی از منکر که بیشتر در کمیته امداد امکان اجرای آن است، تلاشهای ارزنده ای صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: این جلسه نیز به صورت فوق العاده به منظور تبادل نظر و هم اندیشی و اتخاذ راه های هرچه بهتر برگزاری هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر در کمیته امداد شهرستان میبد برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد درج پیامهای امر به معروف و نهی از منکر در سربرگ نامه های اداری، نصب مصادیق امر به معروف در تابلو اعلانات، اطلاع رسانی هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر از طریق چاپ پوستر و بنر همچنین برنامه های آموزشی انجام شود.

تهیه و توزیع محصولات فرهنگی و برگزاری مسابقات فرهنگی از دیگر مصوبات این جلسه بود.