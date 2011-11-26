سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت مخابرات راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سیستم که با شماره 2828 فعال شده است، به صورت شبانه روزی و در 7 روز هفته پاسخگوی مشترکان اینترنت پرسرعت خواهد بود و سرویس ارائه شده را پشتیبانی خواهد کرد.

حسین مهمان نواز - مدیرکل مخابرات استان البرز امروز در نشست خبری با تشریح چگونگی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان – CRM- تاکید کرد که این سیستم این امکان را فراهم کرده که متقاضیان اینترنت پرسرعت ADSL تقاضای خود را به صورت تلفنی ثبت کنند.

وی با بیان اینکه این سیستم هم اکنون به صورت پایلوت در استان البرز راه اندازی شده است افزود: سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف پاسخگویی به نیاز مشترکان به تدریج در دیگر استانهای کشور فعال خواهد شد.

مهمان نواز با اشاره به وجود 915 هزار مشترک تلفن ثابت در استان البرز، ضریب نفوذ تلفن ثابت در این استان را 41 درصد عنوان کرد و گفت: هم اکنون 17 هزار مشترک در کرج از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند و ضریب نفوذ ADSL در این استان 13 درصد است.

مدیرکل مخابرات استان البرز با بیان اینکه سیستم CRM از طرف شرکت مخابرات این استان راه اندازی شده خاطرنشان کرد: این سیستم صفر تا صد تمامی خدمات واگذاری اینترنت پرسرعت را به صورت تلفنی برای متقاضی انجام می دهد. همچنین هر دوماه یکبار امکان نظرخواهی از مشترک از طریق تماس با وی در این سامانه دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری اینترنت پرسرعت در استان البرز و از طریق این سیستم به روز خواهد بود و تماس با این سامانه رایگان است، ادامه داد: اینترنت با سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه برای مشترکان خانگی و با سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه برای مشاغل از طریق این سیستم ارائه می شود.

مهمان نواز با اشاره به اشباع تلفن ثابت در کشور و لزوم حرکت به سمت توسعه دیتا، در مورد وضعیت تلفن بی سیم روستایی در کرج نیز گفت: تمامی نقاط جمعیتی این استان دارای ارتباط است و تعداد استفاده از ارتباط GSM روستایی نیز بسیار محدود بوده به نحوی که تمامی ارتباطات از این نوع در حال تبدیل شدن به ارتباط فیبرنوری و مسی است.