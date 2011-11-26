حسین حجازی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی کامل برای قرار گرفتن در ترکیب صبای قم، بیان داشت: در این فصل سعی می‌کنم برای صبا و برای مردم خوب قم بهترین بازی‌هایم را انجام بدهم.



وی تصریح کرد: کادر فنی و مدیران صبا با اعتماد به من و دیگر بازیکنان جوان تیم برای ما زحمات زیادی کشیده‌اند و حمایت های خوبی از تیم و بازیکنان دارند، به همین خاطر تمام ما انگیزه داریم تا با تمام وجود برای موفقیت صبا در لیگ و جام حذفی تلاش کنیم.



هافبک خوزستانی تیم فوتبال صبای قم که به تازگی پدر خود را از دست داده و عزادار است، اضافه کرد: این اتفاق برای من و خانواده ام ضربه روحی سنگینی بود اما با تمام وجود تلاش می کنم همراه با تیمم به موفقیت دست یابم.



وی با اشاره به حساسیت دیدار صبای قم با مس سرچشمه کرمان در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور، تصریح کرد: دیدار با مس سرچشمه هرگز بازی آسانی نیست به خصوص اینکه حذفی است و یک تیم باید از این مرحله کنار برود.



حجازی پور با اشاره به دیدار صبای قم با مس سرچشمه کرمان در هفته ششم که گلزنی وی منجر به برتری صبای قم شد، تصریح کرد: آن مسابقه نیز بسیار سخت و دشوار بود و تیم ما خوش شانس بود که پنالتی تیم مس سرچشمه کرمان به گل تبدیل نشد و در خانه حریف موفق به کسب سه امتیاز شدیم.



وی یاد آور شد: ما اگر بتوانیم در بازی مقابل تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را بگیریم بار روحیه بهتری در ادامه لیگ برتر و جام حذفی به مصاف حریفان می رویم زیرا به دنبال موفقیت در هر دو جام هستیم.



هافبک تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: مس سرچشمه کرمان با اینکه در لیگ برتر در انتهای جدول قرار دارد، اما تیم پر مهره و با تجربه‌ای است به خصوص اینکه مربی با دانشی همچون اصغر شرفی در راس کادر فنی این تیم قرار دارد.



وی ادامه داد: با اینکه حریف ما در انتهای جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر این فصل قرار دارد ولی قطعاً حریف قدری خواهد بود، به خصوص اینکه آنها در شرایط فعلی در خانه بازی می‌کنند و در این دیدار توقع رسیدن به پیروزی را دارند.



حجازی پور در ادامه با اشاره به شرایط صبا در لیگ برتر، اظهار داشت: بعد از دو تساوی مقابل نفت و استقلال، از این هفته به بعد تمام مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را کاملاً جدی خواهیم گرفت.



وی افزود: در این مسابقه خوشبختانه با تیم کامل مقابل مس سرچشمه کرمان قرار می‌گیریم و امیدوارم در خانه حریف بتوانیم بازی خوبی را ارائه داده و با کسب جواز صعود به یک چهارم نهایی جام حذفی، با روحیه به دیدارهای بعد لیگ برتر برویم.

