برای حفاظت از ارزشهای اسلامی با رهبر پیمان می بندیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان الله حاجی پور در همایش اقتدار بیسج با حضور بسیجان پایگاههای بسیج و مسئولان ساوجبلاغ که ظهر شنبه در مصلی نماز جمعه شهر هشتگرد برگزار شد، گفت: امروز شما بسیجیان با حضور در این همایش هواداری خودتان را از انقلاب اسلامی اعلام کردید و با آرمانهای امام و شهدا میثاق دوباره بستید.

وی اظهار داشت: هم اکنون ما بسیجیان گردهم آمده در روز تولد بسیج به فرمان امام خمینی(ره) اعلام می کنیم ما با دست توانمند ملت ایران با جانشین برحق شما حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پیمان می بندیم تا آخرین قطره خونمان از ارزشهای اسلامی دفاع کنیم .

حاجی پور عنوان کرد: ما بسجیان با اقتدار از میهن اسلامی خود دفاع می کنیم و ذره ای از خاک میهن اسلامی را به دست بیگانگان نمی دهیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران ناحیه ساوجبلاغ سپس از حضور مسئولانی همچون فرماندار ساوجبلاغ، شهردار هشتگرد، اعضای شورای شهر هشتگرد، مسئولان ادارات و سازمانهای ساوجبلاغ ، فرماندهان کلیه پایگاههای بسیج شهرستان ساوجبلاغ از شهرها و روستاهای مختلف شهرستان ساوجبلاغ، حضور بسیجیان خواهر و برادر از پایگاههای بسیج سراسر شهرستان ساوجبلاغ که از روستاها و شهرهای دور و نزدیک خود را به این مراسم رسانده اند تشکر و قدردانی کرد.