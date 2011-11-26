"جنسیت از منظر دین و روانشناسی " منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "آسیب شناسی نظام آموزشی از دیدگاه جنسیتی" نوشته جمعی از نویسندگان است که شامل چندین مقاله علمی از جمله "آسیب شناسی رویکردهای تربیتی جنسی" نوشته حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی "جنسیت در آموزش و پرورش" نوشته حجت الاسلام محمد رضایی زیبایی نژاد و"ترسیم وضعیت مطلوب نظام آموزشی( با توجه به ملاحظات جنسیتی)" است که80 صفحه دارد.

این کتاب برگرفته ار محتوای همایشی است که با عنوان همین کتاب پیشتر برگزار شد.

کتاب "جنسیت از منظر روانشناسی و دین" هم شامل مقالات برگزیده همایش ملی "جنسیت از منظر روانشناسی و دین" است که 26 آبانماه امسال برگزار شد.

جنسیت و شخصیت نوشته علی عیسی زادگان، تفاوتهای زن و مرد از نگاه علوم دین و علوم تجربی نوشته حمید کریمی، مقایسه سبک زندگی سه گروه از دانشجویان برحسب جنسیت نگاشته دکتر محمد کاویانی نقد و بررسی روان درمانگری فمنیستی براساس مبانی اسلام تحقیقی از محمد رضا سالاری‏فر و دکتر مسعود جان‏بزرگی از جمله مقالات این کتاب هستند.

این کتاب هم دارای 303 صفحه است.