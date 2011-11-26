دوره مدیریت علفهای هرز در مرکز آموزش جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره آموزشی که روز شنبه در محل مرکز آموزش سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد، باغستانی و زند از اساتید برجسته کشاورزی آخرین یافته های خود را در حوزه اصول مدیریت علفهای هرز با تأکید بر مدیریت تلفیقی،روش تدوین یک برنامه مدیریت مطلوب، مدیریت علفهای هرز مقاوم به علف کشها در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند.

همچنین فیزیولوژی برخی از علف کشها، پایش علفهای هرز و اصول آن، آستانه های زیان اقتصادی و اهمیت آنها از دیگر موضوعاتی بود که توسط کارشناسان در این دوره آموزشی ارایه شد.

در پایان پس از طرح سوالات و دیدگاههای شرکت کنندگان و پاسخ از سوی اساتید، برخی پیشنهادهای کارکنان در خصوص وضعیت مزارع و باغات استان مورد بررسی کارشناسان قرارگرفت.