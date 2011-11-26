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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

سید احمدی خبرداد:

صادرات 271 میلیون دلاری از استان زنجان

صادرات 271 میلیون دلاری از استان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر گمرک زنجان از صادرات 271 میلیون دلاری از این استان طی 7 ماهه امسال خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم سیداحمدی ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان افزود: این میزانمربوط به صادرات زنجان از گمرک استان و سایر گمرکات بوده است که با احتساب صادرات فرش،  به 285 میلیون دلار در مدت ذکر شده خواهد رسید.

 وی با بیان اینکه 121 میلیون دلار صادرات در 7 ماهه امسال از گمرک زنجان محقق شده است، افزود: از این میزان صادرات صورت گرفته در حدود 70 درصد با کارت‌های بازرگانی استان زنجان به انجام رسیده است، همچنین 147 میلیون دلار از صادرات استان نیز از طریق گمرک شهید رجایی انجام گرفته است که 87 میلیون و 400 هزار دلار به صادرات شرکت کالسمین زنجان اختصاص دارد.

سید احمدی با اشاره به اینکه در آبان‌ماه امسال 137 میلیون دلار صادرات استان بوده است، عنوان کرد: در زمینه واردات نیز شاهد واردات 65 میلیون دلاری بوده‌ایم.

کد مطلب 1469819

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