فعالیتهای فرهنگی در دهیاریهای ساری ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رضایی راد ظهر شنبه در جلسه دهستان رودپی، وظیفه اصلی دهیاران را اجرای قانون عنوان کرد و افزود: شوراها وظیفه نظارت و برنامه ریزی را دارند.

وی تصریح کرد: دشمنان نظام با تلاش برای نفوذ به بدنه انقلاب سعی در زیر سئوال بردن کار آمدی نظام دارند.

رضایی راد با اشاره به شیوه های مختلف دشمن جهت مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قالب جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بر اهمیت مقابله با جنگ نرم دشمن تاکید کرد.

وی افزود: دهیاران فعالیتهای فرهنگی در روستاها را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

بخشدار مرکزی ساری تاکید کرد: همانگونه که در جامعه به سلامت جسمی و بهداشتی اهمیت می دهیم باید به سلامت مسائل فرهنگی جامعه نیز اهمیت ویژه ای داد.

وی، تأمین امنیت اجتماعی را از وظایف مهم نظامی و سیاسی دولت قلمداد کرد و گفت: اقدامات دولت نهم و دهم در ارتقای سطح امنیت اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

رضایی راد، ضرورت و اهمیت توسعه روستایی با توجه به جایگاه، اهمیت و نقش جامعه روستایی کاملا آشکار دانست و افزود: با توجه به اهتمام دولت در بخش محرومیت زدایی روستاها، توسعه این حوزه در سطح کشور مشهود است.

وی گفت: ملاحظات امنیتی و سیاسی از دیگر نکاتی بوده که تاثیر و نقش توسعه روستایی را در توسعه ملی نمایان می سازد.

رضایی راد افزود: به لحاظ امنیتی بهبود وضع زندگی روستاییان و تثبیت جمعیت فضاها و نقاط روستایی نقش موثری در حفظ امنیت کشور خواهد داشت.

وی بیان داشت: دهیاران باید با آسیب شناسی از بروز مشکلات و مفاسد اجتماعی جلوگیری کرده و مصالح ملی را به مصالح شخصی ترجیح دهند.