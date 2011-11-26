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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

برگزاری همایش ملی "حجاب و عفاف" در دانشگاه آزاد تبریز

برگزاری همایش ملی "حجاب و عفاف" در دانشگاه آزاد تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد تبریز از برگزاری همایش ملی حجاب و عفاف در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ملکی اظهار داشت: تاکنون 121 مقاله از اقصی نقاط کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

ملکی افزود: پس از بررسی مقالات رسیده توسط کمیته علمی همایش، 28 مقاله با انجام اصلاحاتی، حایز شرایط لازم برای ارایه شده که از بین آنها 10 مقاله در این همایش یک روزه ارائه و بقیه در کتاب مقالات چاپ و منتشر خواهد شد.

وی همچنین سیره و اندیشه امام خمینی(ره) پیرامون اهمیت حضور زنان در نظام اسلامی، کارآمدی حضور زنان در اجتماع بر اساس آموزه های دینی، زنان تأثیر گذار ایرانی و چگونگی الگو گیری از آنان، راه کارهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و مراکز دانشگاهی برخی از محورهای این همایش ملی عنوان کرد.

همایش ملی حجاب و عفاف با مشارکت ادارات و نهادهای فرهنگی، اجتماعی تبریز در تاریخ هشتم آذرماه جاری در سالن شهریار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 1469821

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