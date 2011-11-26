اولین دوره آزمون زبان انگلیسی دو سطح مهم در مرکز تربیت مربی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در این خصوص گفت: اولین دوره آزمون زبان انگلیسی در دو سطح KET & PET در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای که در کرج مستقر است، برگزار شد.

رضا باجولوند عنوان کرد: مرکز تربیت مربی اقدام به شناسایی مربیان علاقمند و توانا و آموزش آنها بر اساس استانداردهای مربوطه در رشته زبان انگلیسی کرده است.

وی ادامه داد: این امر در دو سطح KET & PET انجام شده ضمن اینکه امر یادشده در راستای آموزشها و همچنین ارزشیابی متناسب با استانداردهای بین المللی صورت گرفته است.

باجولوند اضافه کرد: شناسایی مربیان علاقمند و توانا و آموزش آنها بر اساس استانداردهای مربوطه در رشته زبان انگلیسی در گام اول انجام شده است.

این مسئول بیان کرد: این امر به دلیل اهمیت آموزش زبان انگلیسی و توسعه آن در مراکز آموزش فنی و حرفه ای صورت گرفته است.

اولین آزمون پس از آموزشهای ارائه شده برگزار شد

باجولوند یادآور شد: اولین آزمون آن در دو سطح یادشده پس از آموزشهای ارائه شده توسط مدرسان زبان انگلیسی گروه آموزش زبانهای خارجی مرکز برگزار شد.

معاون آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای افزود: این آزمون توسط نماینده رسمی دانشگاه کمبریج برگزار شده است.

باجولوند عنوان کرد: انتظار می رود که مرکز تربیت مربی از طریق نماینده های خود دوره های آموزشی زبان انگلیسی کارکنان را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای با استفاده از روش های نوین ارائه و مدیریت کند.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در حسن آباد کرج مستقر است.