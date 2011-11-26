فرهنگ بسیج عاشوار و سلاح آن ایمان و حق طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور قبل از ظهر شنبه همزمان با سالروز تأسیس بسیج به فرمان امام خمینی(ره) در تجمع بزرگ بسیجیان استان قم که در صحن جوادالائمه(ع) حرم حضرت معصومه(ع) برگزار شد، با بیان اینکه فرهنگ بسیج، فرهنگ عاشورا و سلاح آن ایمان و حق طلبی است، اظهار داشت: بسیج شجره طیبه، مدرسه عشق و درخت تناور و پرثمر انقلاب اسلامی است.



وی ابراز داشت: بسیج میقات پا برهنه‌ها و معراج اندیشه پاک اسلامی است که تربیت شدگان آن نام و نشان در گمنامی گرفته اند، بسیج لشکر مخلص خدا است.



بسیج در جهان اسلام باید به فکر ایحاد حکومت اسلامی جهانی باشد



استاندار قم تصریح کرد: اگر ندای بسیج بر کشوری تنین انداز و افکنده شود چشم استکبار از آن رخ خواهد بست و باید بسیج در جهان اسلام به فکر ایحاد حکومت اسلامی جهانی باشد.



حجت الاسلام موسی پور گفت: امروزه فرهنگ بسیج مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را در نوردیده است و آرمان و بیداری اسلامی مردم منطقه تحول عظیمی را در جهان ایجاد کرده است.



وی اظهار داشت: پنجم آذر ماه سالگرد شکل گیری مهم ترین و ماندگارترین یادگار امام رحل پس از پیروی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام است.



استاندار قم ابراز داشت: سالگرد شکل گیری بسیج یادآور مجاهدینی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس زیباترین تابلوها همراه با فروتنی، شجاعت و غیرت را ترسیم کرده اند و زر و زور دشمنان را در هم آمیخته اند و از جبهه جنگ محراب ساختند.



وی گفت: جوانان بسیجی در جنگ تحمیلی از زندگی خود و پیران از خود گذشتند و محبت و عشق به دفاع از مهین اسلامی را ترجیح دادند.



حجت الاسلام موسی پور افزود: بسیج یک فرهنگ پوینده و بالنده و نجات بخش است و بسیج یک حرکت سطحی و غیر عمیق نیست بلکه فوران احساسات، عقل و شعور و منطق است.



استاندار قم تصریح کرد: بنیاد و ریشه بسیج قرآن کریم است و گفتمان بسیج، گفتمان خدا، ولایت مداری و حق مداری است.

