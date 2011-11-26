10 هزار تن صدف دریایی در خوزستان استخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، خوزستان با داشتن چهار معدن صدف دریایی، بزرگترین تولید کننده صدف دریایی در کشور به شمار می آید.

صدف دریایی به عنوان منبع تامین کلسیم 100 درصد خالص و طبیعی است.



معادن صدف دریایی در خوزستان با ظرفیت سالانه 15 هزار تن و ذخیره قطعی 236 هزار تن در شهرهای هندیجان و آبادان قرار دارند.



صدف دریایی خوزستان به عنوان تامین کننده نیاز داخلی به اکثر استانهای کشور به ویژه تهران و اصفهان ارسال می شود.



صدف دریایی برای خوراک دام و طیور، دارو سازی، صنایع کاغذ، لوازم آرایشی، عایقهای رطوبتی، رنگ سازی، وسایل الکتریکی، صنایع قند سازی و پی وی سی استفاده می شود.



خوزستان 121 معدن فعال با میزان ذخیره سه میلیارد و 440 میلیون تن و ظرفیت تولید سالانه 16میلیون تن است که این میزان معادل 10 درصد تولید معادن کشور است.

