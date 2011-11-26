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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

سه مرکز مشاوره درمان ایدز در کرمان فعالیت می کند

سه مرکز مشاوره درمان ایدز در کرمان فعالیت می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس ایدز حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: هم اکنون در استان کرمان سه مرکز مشاوره درمان بیماری ایدز به بیماران خدمات ارائه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سالروز جهانی ایدز اظهار داشت: در آخرین طبقه بندی سال 84 استان کرمان در کشور، از لحاظ تعداد مبتلایان به HIV رتبه چهارم کشوری را داشت.

وی ادامه داد: اما از آن زمان تاکنون این گونه طبقه بندی انجام نمی شود بلکه هر استانی که در زمینه آموزش بیشتر کار کند در رده های بالاتر قرار می گیرد.

شفیعی گفت: مراقبت، درمان و تهیه داروها و واکسنهای مورد نیاز از وظایف دانشگاه علوم پزشکی  است.

وی بیان داشت: در حال حاضر یک مرکز مشاوره در شهر کرمان، یک مرکز فعال در سیرجان و یک مرکز فعال در شهرستان بم فعال داریم.

شفیعی با اشاره به اینکه 17 درصد علل ابتلا به HIV  در کرمان رفتارهای پرخطر جنسی است گفت: تمام ارگانهای ذیربط باید در زمینه آموزش و اطلاع رسانی در خصوص این بیماری مهلک اقدام کنند.

کد مطلب 1469829

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