برترینهای دو و میدانی بسیج دانش آموزی قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دو و میدانی بسیج دانش آموزی قم صبح شنبه با شرکت دو و میدانی کاران سه رده سنی از مدارس ناحیه دو شهر مقدس قم در مواد مختلف برگزار شد و در پایان جدال مدعیان در مجموعه حیدریان قم نفرات برتر خود را شناخت.



این مسابقات در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام رسید و مسئولیت برگزاری آن بر عهده تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو قم بود.



در حالی که این ناحیه آموزش و پرورش قم به لحاظ کمی دارای بیشترین دانش آموز در سطح استان قم است و نیروهای مستعدی در رشته های گوناگون به ویژه رشته های قدرتی، سرعتی و استقامتی در این ناحیه حضور دارند، 438 نفر در پیکارهای دو و میدانی شرکت کرده بودند.



یکی از منافع برگزاری این رقابت ها برای هیئت دو و میدانی و انجمن دو و میدانی آموزشگاه های استان قم شناسایی نیروهای مستعد این رشته است که از بین چهره های شاخص به لحاظ بدنی و رکورد توسط هیئت دو و میدانی قم شناسایی شدند، اقدامی که قطعا با همکاری و تعامل صمیمانه نهادهای یاد شده به نفع آینده این رشته ورزشی خواهد بود.



اما در پایان این مسابقات و در نتایج به دست آمده رده سنی نونهالان، امیرحجت محمودی از مدرسه شهید پورمحمدی (الف) موفق به کسب مقام نخست ماده 100 متر شد، ضمن اینکه مقام نخست ماده 800 متر به علی چهره قانی از مدرسه واعظی رسید.



در ماده پرتاب وزنه رده سنی نونهالان نیز محمد صادقی از مدرسه شهید پور محمدی (ب) قهرمان شد، ضمن اینکه در ماده پرش طول این رقابت ها در رده سنی نونهالان، محمدمهدی رضایی از مدرسه ابتدایی ایثار در جایگاه نخست قرار گرفت.



در رقابت های رده سنی نوجوانان که با شرکت دو و میدانی کاران مقطع تحصیلی راهنمایی برگزار شد، در ماده 100 متر میلاد جعفری از مدرسه شهید باهنر (الف) قهرمان شد و در ماده 400 متر عنوان نخست به سیدمحمد حسینی از مدرسه شهید چاهی رسید.



در پیکارهای مارده 1500 متر رده سنی نوجوانان علیرضا فتاحی از مدرسه راهنمایی امام حسن عسکری موفق به کسب مقام قهرمانی شد، عنوان نخست ماده پرتاب وزنه را علی وفایی از مدرسه پسرانه راهنمایی مهدوی کسب کرد و در ماده پرش طول حمید باقری از مدرسه امام رضا (ع) به مقام نخست دست یافت.



در پیکارهای رده سنی جوانان که ویژه دو و میدانی مقطع تحصیلی متوسطه برگزار شد، در ماده 100 متر علی جبارپور از مدرسه امام علی (ع) به مقام نخست دست یافت، در ماده 400 متر رضا ملک پور از مدرسه ایزدی (الف) قهرمان شد.



این در حالی است که عنوان نخست ماده 1500 متر رده سنی جوانان باز هم به رضا ملک پور از مدرسه متوسطه ایزدی (الف) رسید، در ماده پرش طول این رقابت ها علی صفایی از مدرسه مهدیه قم قهرمان شد و در ماده پرتاب وزنه مصطفی ترابی از مدرسه نور (ب) به مقام قهرمانی رسید.



در بخش تیمی رده سنی نونهالان تیم های آموزشگاه های ایثار، واعضی و پور محمدی (الف)، در رده سنی نوجوانان آموزشگاه های باهنر، فرقانی و امام رضا (ع) و در رده سنی جوانان آموزشگاه های امام علی (ع)، ایزدی (ب) و ایزدی (الف) اول تا سوم شدند.

