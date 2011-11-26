طرح جامع پسماند استان اردبیل تدوین می شود

هوشنگ عباس قلیزاده روز شنبه در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل ضرورت بازنگری در وضعیت جمع آوری و بازیافت زباله ها طرح جامع پسماند استان زیر نظر معاونت عمرانی استانداری در حال بررسی و تکمیل است.

وی افزود: پس از آماده شدن و کسب اعتبارات لازم برای این طرح، به دنبال سیستمهای مناسب بازیافت خواهیم بود که بتواند 10 تا 20 سال آینده را جوابگو باشد.

به گفته مدیر کل امور شهری استانداری اردبیل مهمترین برنامه این طرح کاهش و به حداقل رساندن حجم زباله های تولیدی و تفکیک زباله در مبدا است.

98 درصد بازیافت زباله در کشور سنتی است/ایرادی به بازیافت در اردبیل وارد نیست

عباس قلیزاده همچنین با رد هرگونه انتقادات وارده مبنی بر سنتی بوده بازیافت زباله در استان یادآور شد: هم اکنون در همه جای کشور بازیافت زباله شیوه سنتی دارد.

وی با بیان اینکه نهادهای مسئول در تلاش برای تغییر مکانیزمهای جمع آوری و بازیافت زباله در اردبیل هستند، شیوه سنتی بازیافت را به علت همه گیر بودن آن یک مشکل کلی و کشوری دانست.

این مسئول از وجود دو سازمان در مدیریت و برنامه ریزی پسماند استان خبر داد و ابراز داشت: یکی از این سازمانها پسماند اردبیل و دیگری پسماند سایر شهرستانها را برنامه ریزی و مدیریت می کنند.

طبق قوانین ضروری است برای شهرهایی با جمعیت بالای 200 هزار نفر و مراکز استانها سازمان پسماند تشکیل و فعالیت داشته باشد.

وی در پایان در خصوص نحوه عملکرد این دو سازمان پاسخ قاطعی نداد و تصریح کرد: این دو سازمان اخیرا به روال کارشناسی آشنا شده اند و انتظار می رود در آینده عملکرد بسیار رو به رشدی داشته باشند.