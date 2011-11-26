اهدای کتابهایی درباره قیام امام حسین(ع) به سردبیران نشریات بنگلادش

به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به جایگاه عاشورا در بین مردم و دولتمردان بنگلادش، یک مجموعه حاوی سه عنوان کتاب از منشورات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داکا پیرامون زندگانی و قیام امام حسین(ع) به 25 نفر از سردبیران جراید و رسانه های مهم بنگلادش به منظور بهره برداری در ایام محرم اهدا شد.
این مجموعه شامل گزیده حماسه حسینی شهید مطهری، ویژهنامه عاشورا در بردارنده مقالات 30 سال گذشته علما و نخبگان و نویسندگان بنگلادش وهمچنین کتاب آموزههای عاشورا در زندگی فردی و اجتماعی نوشته مرحوم علامه فضل الله است.
بر اساس این گزارش؛ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور استفاده دانشجویان و اساتید، تعداد 500 جلد کتاب "ویژهنامه عاشورا" برای پانصد کالج که زیر نظر دانشگاه ملی بنگلادش فعالیت میکنند، اهدا کرد.
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