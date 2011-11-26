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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

اهدای کتابهایی درباره قیام امام حسین(ع) به سردبیران نشریات بنگلادش

اهدای کتابهایی درباره قیام امام حسین(ع) به سردبیران نشریات بنگلادش

رایزنی فرهنگی ایران در آستانه ماه محرم و عاشورای حسینی، یک مجموعه حاوی سه عنوان کتاب پیرامون زندگانی و قیام امام حسین(ع) به سردبیران جراید بنگلادش اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به جایگاه عاشورا در بین مردم و دولتمردان بنگلادش، یک مجموعه حاوی سه عنوان کتاب از منشورات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داکا پیرامون زندگانی و قیام امام حسین(ع) به 25 نفر از سردبیران جراید و رسانه های مهم بنگلادش به منظور بهره برداری در ایام محرم اهدا شد.

این مجموعه شامل گزیده حماسه حسینی شهید مطهری، ویژه‌نامه عاشورا در بردارنده مقالات 30 سال گذشته علما و نخبگان و نویسندگان بنگلادش وهمچنین کتاب آموزه‌های عاشورا در زندگی فردی و اجتماعی نوشته مرحوم علامه فضل الله است.

بر اساس این گزارش؛ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور استفاده دانشجویان و اساتید، تعداد 500 جلد کتاب "ویژه‌نامه عاشورا" برای پانصد کالج که زیر نظر دانشگاه ملی بنگلادش فعالیت می‌کنند، اهدا کرد.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در داکا، کتابهای نفس المهموم مرحوم شیخ عباس قمی، گزیده حماسه حسینی شهید مطهری، مجموعه مقالات 30 سال گذشته در بنگلادش پیرامون امام حسین (ع)، آموزه های عاشورا در زندگی فردی و اجتماعی، را پیرامون زندگانی امام حسین(ع) ترجمه و به چاپ رسانده است و کتاب لهوف مرحوم سید ابن طاووس نیز در مرحله تجدید چاپ است.
 
کد مطلب 1469834

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