  1. استانها
  2. گلستان
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

علی آباد قهرمان مسابقات کاراته جام بسیج گلستان شد

علی آباد قهرمان مسابقات کاراته جام بسیج گلستان شد

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: علی آبادکتول قهرمان مسابقات کاراته شیتوکامی جام بسیج گلستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات یکروزه که بعد از ظهر شنبه پایان یافت در دو قسمت کاتا و کمیته بصورت  تیمی و با حضور 120 ورزشکار برگزار شد.

در این مسابقات تیم علی آبادکتول با 13 مدال طلا، هفت نقره و 5 برنز اول شد.

همچنین تیمهای آزادشهر با هفت طلا، هفت  نقره و سه برنز دوم و گنبد با دو طلا، سه نقره و دو برنز سوم شد.

تیمهای برتر این مسابقات به مسابقات قهرمانی بسیج کشور که در تهران برگزار می شود اعزام می شوند.

علی کوهساری در این مسابقات ورزشکار اخلاق معرفی شد.

تیمهای گرگان، کردکوی، علی آباد کتول، گنبد و آزادشهر در این مسابقات شرکت داشتند.

کد مطلب 1469835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها