علی آباد قهرمان مسابقات کاراته جام بسیج گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات یکروزه که بعد از ظهر شنبه پایان یافت در دو قسمت کاتا و کمیته بصورت تیمی و با حضور 120 ورزشکار برگزار شد.

در این مسابقات تیم علی آبادکتول با 13 مدال طلا، هفت نقره و 5 برنز اول شد.

همچنین تیمهای آزادشهر با هفت طلا، هفت نقره و سه برنز دوم و گنبد با دو طلا، سه نقره و دو برنز سوم شد.

تیمهای برتر این مسابقات به مسابقات قهرمانی بسیج کشور که در تهران برگزار می شود اعزام می شوند.

علی کوهساری در این مسابقات ورزشکار اخلاق معرفی شد.

تیمهای گرگان، کردکوی، علی آباد کتول، گنبد و آزادشهر در این مسابقات شرکت داشتند.