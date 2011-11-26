فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست استانها در دانشگاه محیط زیست کرج گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست استانها با حضور فرماندهان حفاظت استانها و جمعی از کارشناسان یگان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

اولین نشست فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست استانها به مدت پنج روز در دانشگاه محیط زیست برگزار شد.

در این دوره آموزشی که بیش از ۳۵ نفر در آن شرکت کرده بودند، به آموزش مبانی مربوطه از جمله بازآموزی اسلحه شناسی، آشنایی با تجهیزات انتظامی و نحوه به کارگیری سلاح پرداخته شد.

مدیریت انتظامی، شناخت فنون مدیریت نوین حیات وحش، چالشهای حقوقی محیط زیست وحضور در میدان تیر از دیگر موارد در این زمینه بوده است.

سرهنگ خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، سرهنگ یوسف آذر، دکتر گشتاسب، دکتر طالبی، دکتر پور اسدی و سروان نجم از مدرسان این دوره آموزشی بودند.

این دوره های آموزشی با همکاری و مساعدت دفتر آموزش و برنامه ریزی و کارشناسان یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود.

دوره های آموزشی یادشده طبق تقویم آموزشی این سازمان توسط دانشگاه محیط زیست برگزار می شود.

دانشگاه محیط زیست در میدان استاندارد کرج مستقر است.