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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

حجت الاسلام الهیان:

10 درصد مساجد بروجن کتابخانه دارند

10 درصد مساجد بروجن کتابخانه دارند

بروجن - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: 10 درصد مساجد بروجن کتابخانه های شبستان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان اظهار داشت: 13 مسجد بروجن دارای کتابخانه است که از این تعداد پنج کتابخانه زیرنظر تبلیغات اسلامی است.

وی با بیان اینکه 15 هزارجلد کتاب در این کتابخانه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: کتابها در موضوعات تاریخی، علمی، ادبی، مذهبی و تفسیر قرآن است.
 
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن بیان داشت: مسجد جامع دهنو، مسجد ابوذر غفاری بلداجی، مسجد جامع نقنه، مسجد امام سجاد(ع) آورگان و مسجد جامع سفیددشت از جمله مساجد دارای کتابخانه شبستان است.
 
الهیان گفت: وجود کتابخانه در مساجد نقش مهمی در جذب جوانان و نوجوانان به حضور در مسجد است.
 
وی تأکید کرد: در راستای ترغیب دانش آموزان به حضور در مسجد کتابهای کمک درسی و آمادگی کنکور در این کتابخانه ها وجود دارد.
 
کد مطلب 1469838

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