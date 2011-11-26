10 درصد مساجد بروجن کتابخانه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان اظهار داشت: 13 مسجد بروجن دارای کتابخانه است که از این تعداد پنج کتابخانه زیرنظر تبلیغات اسلامی است.

وی با بیان اینکه 15 هزارجلد کتاب در این کتابخانه‌ها وجود دارد، تصریح کرد: کتابها در موضوعات تاریخی، علمی، ادبی، مذهبی و تفسیر قرآن است.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن بیان داشت: مسجد جامع دهنو، مسجد ابوذر غفاری بلداجی، مسجد جامع نقنه، مسجد امام سجاد(ع) آورگان و مسجد جامع سفیددشت از جمله مساجد دارای کتابخانه شبستان است.

الهیان گفت: وجود کتابخانه در مساجد نقش مهمی در جذب جوانان و نوجوانان به حضور در مسجد است.

وی تأکید کرد: در راستای ترغیب دانش آموزان به حضور در مسجد کتابهای کمک درسی و آمادگی کنکور در این کتابخانه ها وجود دارد.

