تسهیلات مشاغل خانگی از محل دستگاه های حمایتی تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی ظهر شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، با بیان اینکه تسهیلات مشاغل خانگی به چهار دستگاه حمایتی ابلاغ شده است، اظهار داشت: سایر دستگاه ها علیرغم ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی تسهیلاتی برای پرداخت ندارد که باید از طریق دستگاه های حمایتی تامین شود.

وی با اشاره به صدور یک هزار و 388 مجوز مشاغل خانگی در سطح استان، عنوان کرد: پرداخت تسهیلات به این متقاضیان باید در دستور کار قرار گیرد.

امینی با بیان اینکه دستگاه های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و صندوق مهر امام رضا(ع) مازاد بر نیاز جامعه هدف تسهیلات در اختیار دارند، افزود: در این راستا باید کارگروه اشتغال بررسی کرده و از سرجمع اعتبارات، توزیع مناسبی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه هر دستگاه که مجوز ایجاد اشتغال خانگی صادر کرده موظف به توزیع تسهیلات است، بیان داشت: در صورت وجود مشکل پرداخت تسهیلات، باید طی نامه ای متقاضیان را به کارگروه اشتغال معرفی کرده تا از دستگاه های حمایت تامین اعتبار شوند.

امینی در ادامه به مشاغل خرد در استان اشاره کرد و افزود: در این زمینه مبلغ تخصیص یافته به استان در قالب مشاغل خرد 35 درصد در بخش اشتغال مسقل و 65 درصد در مشاغل پشتیبانی ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: سهم مشاغل خرد در استان 15 میلیون تومان برای هر نفر ابلاغ شده است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به پیشنهاداتی در زمینه رفع مشکل تسهیلات مشاغل خانگی، گفت: دستگاه های حمایتی ظرف مدت 48 ساعت تعداد متقاضیان و میزان جذب تسهیلات مشاغل خانگی دستگاه خود را ابلاغ کنند تا مابقی تسهیلات از حساب این دستگاه ها کسر شود.

وی بر صحت آمار اشتغال ایجاد شده در سطح استان تاکید کرد و بیان داشت: این امر توسط کارشناسان بررسی شده و در گزارش عملکرد مدیران محاسبه خواهد شد.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ایجاد مشاغل جدید به عنوان آمار در اشتغال استان محاسبه می شوند، تاکید کرد: مدیران اهتمام ویژه ای در این زمینه داشته و جابجایی های نیروها و سایر موارد را در اشتغال جدید لحاظ نکنند.