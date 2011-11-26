قاسی زاده سکاندار ورزش قرچک شد

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب فرهمند به دلیل سابقه ورزشی درخشان و تجارب گرانبهای قاسی زاده در عرصه ورزش ، وی را به عنوان سکاندار جدید معرفی کرد.

در این حکم آمده است: با عنایت به تعهد، تجارب و سوابق اجرایی درخشان جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان بخش مستقل قرچک منصوب می شوید؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و با توجه به تواناییهای ورزشی منطقه و استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد موجود در تحقق اهداف اداره کل ورزش و جوانان موفق و مؤید باشید.

قاسی زاده بیش از 24 سال سابقه ورزشی را در پرونده خود به ثبت رسانده که تا کنون به عنوان معاون اداره تربیت بدنی شهرستان ورامین در سالیان نه چندان دور، معاون اداره ورزش و جوانان قرچک، دبیر هیئت جودو استان تهران در امور شهرهای توابع و مربی جودو طی 10 سال، خدمات ارزنده ای را به جامعه ورزش ارزانی داشته است.

گفتنی است سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان قرچک به عنوان معاون، از ابتدای سال به همراه محمود صادقی رئیس سابق این اداره، توانستند با بهره گیری از پتانسیلهای موجود، ساختار ورزشی قرچک را دچار تحول عظیمی کنند و از لحاظ زیربنایی و قهرمان پروری در کنار استعدادیابی جوانان مستعد در امر ورزش خدمات شایان توجهی را به این بخش هدیه دهند.

محمود صادقی نیز که از نیروهای ارزشمند ورزش منطقه به شمار می آمد و جامعه ورزشی در صورت حضور وی در این عرصه می توانست از خدمات ارزنده وی بهره مند شود، به شهرستان شیراز رفت تا در آنجا به خدمت رسانی مشغول شود.