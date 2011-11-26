توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ایلام ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی بر ضرورت استفاده از 200 هزار تن تولید مازاد اتیلن پتروشیمی ایلام در صنایع پایین دستی تأکید کرد.

وی گفت: حمایت از بخش خصوصی در جهت رفع نیازهای مردم و از اولویتهای اساسی در برنامه های مدیریت استان است.

اعلایی تغییر غیر اصولی در برنامه های مدیریتی را ایجاد کننده چالش های اساسی دانست و افزود: تثبیت مدیریت موفق در پروژه های صنعتی، زمینه ساز بهبود روندها در مقابله با چالش های پیش رو است.

وی توجه به صنایع پایین دستی را در توسعه استان مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: تلاش ها در جهت بهره وری مناسب از منابع پتروشیمی و در راستای خدمت به مردم و توسعه استان مدیریت شود.



